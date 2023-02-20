信銀國際推新加坡私銀服務　冀業務年均增長逾一倍

中信銀行(國際)宣布在新加坡推出私人銀行服務，分階段為資產值達200萬新加坡元或等值的高淨值客戶，提供各類專業私人銀行服務，發掘更多環球投資機遇。該行期望未來新加坡私人銀行業務，包括客戶人數、資產規模及收入等各方面，能實現未來3年，每年達一倍或以上增長的目標。

中信銀行(國際)執行董事、副行政總裁兼個人及商務銀行業務總監簡吳秋玉表示，該行早於2012年已在香港推出私人銀行服務，2011年新加坡分行開始營運。高淨值客戶特別是跨境客戶一直對全球資產配置有龐大需求，該行銳意在堅實基礎上強化境外私人銀行服務，打造國際領先的中信商業銀行品牌。按照既定的策略性規劃，新加坡私人銀行服務的推出將繼續發揮與母行的協同效應，釋放業務發展潛力，提升競爭力，同時為客戶帶來更多跨境理財的機遇與便利。

中信銀行(國際)新加坡私人銀行服務由即日起提供匯款、轉帳、存款、外幣定期存款及外匯交易等銀行服務，並目標於2023年第四季開展多元化的投資理財服務，以更全面滿足高淨值客戶重視財富保障及增值，以及資產傳承的需要。

截至2022年12月，中信銀行(國際)私人銀行業務客戶人數及資產管理規模較2021年同期分別增長近兩成，總收入較2021年同期增長逾一成。