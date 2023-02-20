陳偉明：港股目前在升浪前夕

港股因中港全面通關及美國利率快張見頂這兩大利好因素，自去年11月開始連升3個月，恒指累漲近8,000點，上個月尾於22,700點開始見頂回落，並在近三周累瀉近2,000點，主因短期升幅過大及美國加息憂慮再起。雖然目前市場情緒開始轉趨觀望，不少分析亦認為恒指有跌穿250天牛熊線(約20,000點)的風險，但筆者認為港股目前處於升浪前夕，投資者應着眼恒指21,000以下，每逢急插分注吸納。

美國去年第四季開始炒加息步伐放緩，利率快張見頂，市場普遍預計美息今年中可見頂回落，但美國最新通脹及零售銷售數據較市場預期強，而且多了聯儲局官員放鷹，在加息預期升溫下，近日美債息向上、美匯轉強、人仔回落，拖累港股近期向下插穿21,000關，今早更低見20,606點，但投資者要留意目前大市下跌是過度反映緊美國3月加息0.5厘的預期，當美國3月議息只加0.25厘，配合兩會及業績期的利好消息刺激，港股大有機會再次回升。謹記港股現在只是牛市中的調整期，而牛市中港股回調至近250天線是絕佳的撈底時機，因此恒指21,000以下逢插撈貨是主要策略，愈近250天線，撈貨對像應愈進取，250天線以下 甚至可以尋求機會Long Call博大市隨時急彈。

港股在缺乏利好消息下上升乏力，恒指短期傾向在20,000至21,000點區間上落，在上落市中切忌高追，目前可先分注Short Put內險股，並在恒指回吐至20,300點以下才現價買入反彈空間較大的科技類板塊。

耀才證券銷售客戶服務部高級經理陳偉明