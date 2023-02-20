星展香港：今年樓價料平穩　P息或升至6厘

星展銀行(香港)研究部董事丘卓文預期，本港住宅樓價今年只會平穩。他解釋，雖然近期樓市在通關因素帶動下略見起色，但按息及庫存仍充斥不確定性。按息方面，他料最優惠利率(Prime Rate)有機會升至6厘且維持一段時間；至於庫存量，他指數據顯示已推出但未售出的住宅單位數量為18,500個，所以限制了發展商新近的樓盤定價，推盤時求量先行，所以開價不敢太過進取。

至於豪宅市道，今年內應該較好，預計有望錄5%升幅，並在通關效應下，發展商有機會較多推售豪宅盤，因這批買家過往佔豪宅市場的比率達20%至30%，其中一手盤更逾30%。

被問到港府應否撤辣提振樓市，他則認為較半年前而言相對上毋須心急，並指「以撤BSD為例措施屬吸引人才多於托市」。

寫字樓市道方面，丘的看法就更淡。他指，撇除通關因素，不少跨國大企仍受制全球經濟的不確定影響，加上新的寫字樓供應漸增，均抑壓寫字樓租金表現。他預期，相關租金年內將跌5%且繼續壓租，整體空置率則上升至12%，其中中環寫字樓由於年內供應較多，空置率將由年底的8.8%升至9%。相關流標估計亦較住宅地皮存更大風險，原因是其周期長、回報期長所致。至於本周洗衣街的商業地皮會否出現流標，他則指要視乎港府對地皮的底價如何。

在零售租務市場方面，他料相關租金已經見底，下半年未必會再跌，其中餐飲業，特別是快餐及非中式的餐飲率先復甦，估計中式酒樓亦會在今年反彈，而由於去年11、12月不少港人外遊，否則復甦情況將更好。