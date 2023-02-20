滙控料上季稅前盈利387億　憧憬增派息

加息周期料帶動滙控淨利息收益率由第三季的1.57厘，升至上季1.7厘，全年平均為1.48厘。撇除貨幣換算差額及重大項目等一次過因素後，上季經調整稅前盈利料有63.97億美元，按季跌1.72%，按年升43.49%；預期信貸損失(ECL)料達10.55億美元，跟第三季相若。

券商預測滙控末期息之中位數為每股0.22美元，全年0.3美元，較2021年的0.25美元，升20%。至於今年全年派息料有0.54美元，按此推算，股息回報率或達7厘以上。

投行花旗預期，滙控去年底的普通股權一級資本充足比率(CET 1)將達13.8%，按季多約44點子，估計出售加拿大業務再為該比率帶來額外130點子增長，帶動資本回報。

該行預計最快在2024年初支付部分特別股息，並於今年下半年開始增加回購，由20億美元，加碼至2024年起每年約40億美元，繼而讓2023財年及2024財年的總回報率分別達12.9厘及11厘。花旗維持對滙控「買入」評級，目標價62.9元。