滙控料上季稅前盈利387億 憧憬增派息
2023年02月20日 15:18
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滙豐控股(00005)將於周二(21日)公布去年第四季及全年業績，集團內部綜合22名分析員估計，去年第四季列帳基準稅前盈利中位數為49.65億美元(約387.27億港元)，按季升57.76%，按年料飆86.37%。市場更關注管理層今年業績指引，包括潛在的派息及回購計劃。
加息周期料帶動滙控淨利息收益率由第三季的1.57厘，升至上季1.7厘，全年平均為1.48厘。撇除貨幣換算差額及重大項目等一次過因素後，上季經調整稅前盈利料有63.97億美元，按季跌1.72%，按年升43.49%；預期信貸損失(ECL)料達10.55億美元，跟第三季相若。
券商預測滙控末期息之中位數為每股0.22美元，全年0.3美元，較2021年的0.25美元，升20%。至於今年全年派息料有0.54美元，按此推算，股息回報率或達7厘以上。
投行花旗預期，滙控去年底的普通股權一級資本充足比率(CET 1)將達13.8%，按季多約44點子，估計出售加拿大業務再為該比率帶來額外130點子增長，帶動資本回報。
該行預計最快在2024年初支付部分特別股息，並於今年下半年開始增加回購，由20億美元，加碼至2024年起每年約40億美元，繼而讓2023財年及2024財年的總回報率分別達12.9厘及11厘。花旗維持對滙控「買入」評級，目標價62.9元。
滙控上周五收報58.2元，今年漲近20%，遠遠跑贏恒生指數。iFast Global Markets副總裁溫鋼城稱，於上周放榜、規模相對細的渣打集團(02888)率先宣布新一輪10億美元的回購計劃後，市場對滙控展開回購的期望更高，亦憧憬派發股息增加。惟提醒該股近期在58.5元水平有較大阻力，RSI(相對強弱指數)出現「頂背馳」，若滙控業績「交足功課」，股價或有望上探60至65元，相反若股價失守頸線55.5元，則可能低見52元。