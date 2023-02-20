KOKO ROSSO最快周五首輪銷售　已收逾3000票

會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO ROSSO，部署周一(20日)稍後時間公布銷售安排。該公司常務董事黃光耀表示，該盤最快於周五(24日)展開首輪銷售。

黃指出，項目昨晚已加推68伙，首兩張價單合共156伙，折實平均呎價18,376港元。會德豐地產總經理(業務拓展)楊偉銘稱，項目自剛過去周六起收票，至今累計已接獲逾3,000張入票。按首兩單價單共156伙計，暫超額認購逾18倍。

會德豐地產經理(市務)吳家寶表示，第2張價單首推的戶型包括第6座的A室，實用面積489方呎，屬兩房連梗廚間隔，享有海景。

該盤夥拍美聯物業及經絡按揭轉介為買家提供按揭優惠。經絡按揭轉介營運總監張顥曦表示，最新推出的「高成數高回贈H按優惠」，按息全期低至銀行同業拆息(H)加1.3厘，上限低至最優惠利率(P)減2.5厘，現金回贈有2.3%，年期最長可至30年，另設特享高存息戶口。

此外，美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，一手市場氣氛熾熱，相信本月可錄約2,000宗成交，展望3月份的一手成交量更有機會突破2,500宗。