金價企1846美元 布油升逾1%
2023年02月20日 16:11
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●美匯指數報103.8；港匯見7.8341；離岸人民幣(CNH)報6.8624；美元兌日圓報134.06；歐元企1.0702，英鎊處1.2049。金價報1,846美元。布油報83.84美元，紐油報76.98元。比特幣企2.4萬美元水平。道指期貨跌3點。
●市後關注點
23:00 歐元區2月消費者信心指數
●恒生指數全日收報20,886點，升167點或0.81%；國企指數收報7,063點，升72點或1.04%；科技指數收報4,311點，升53點或1.27%。主板成交1,120億港元。https://bit.ly/3IcnXiI
-瑞信料汽車之家今年總收入按年升4%。
-滙控料上季稅前盈利387億，憧憬增派息。
●滬綜指收升66點，家電股領漲3.8%，金融股揚升3.5%，煤炭股升3.2%，水泥股升2.6%，釀酒及傳媒娛樂股同升逾2%。https://bit.ly/3SeWIZr
●中國經濟：
-洪灝：中國復甦藍圖漸展開，人民幣轉強時間問題。
-樓市再鬆綁，江蘇揚州取消二手房限售政策。
●嘀嗒出行再申請來港上市。
●謝絕發展硬件！傳騰訊XR業務引進Oculus Quest 2。
●港匯轉強曾見7.8297，銀行體系結餘料跌穿700億。
●對沖基金大佬：CPI及就業數據或誇大美經濟強勁程度。
●高盛睇好內地股市，MSCI中國指數至年底將漲24%。
●傳下半年赴港上市籌156億，極兔速遞：不予置評。
●日央行前副行長：倘提早調整政策，日本恐重陷通縮。
●恒指公司推出滬深港通氫能主題指數。
●信銀國際推新加坡私銀服務，冀業務年均增長逾一倍。