證監會就虛擬資產交易平台發牌制諮詢　3月底截止

香港證監會就虛擬資產交易平台營運者的發牌規定，進行公眾諮詢，將於3月31日止。包括允許散戶參與虛擬資產交易，而可交易虛擬貨幣種類將交由平台審視，惟須合符一定要求。

目前虛擬資產僅供專業投資者交易，證監會建議，除了現行向客戶提供知識評估及培訓規定外，應遵循合適性的精神設立妥善措施，例如營運者應評估客戶是否適合參與虛擬資產的交易、為每名客戶設定上限，並定期檢視。不過，證監會發言人指，未有硬性規定「定期」檢視的時長，惟平台須

證監會指出，在非正式諮詢中，有回應者提議為零售投資者在各虛擬資產交易平台的虛擬資產風險承擔最高金額，設定劃一的硬性上限。證監會認為設定該等硬性上限未必恰當，理由是硬性上限一來未能顧及各投資者的個人情況，例如某特定金額可能是某一零售投資者的畢生積蓄，但在另一零售投資者的資產淨值中只佔一小部分，二來未能靈活應對市場價格變動。現時建議的措施則與合適性制度的精神相符。根據合適性制度，平台營運者應在任何交易進行之前，先全面了解其客戶的風險承受水平及風險狀況。

由於虛擬資產本身並不受證監會監管，即證監會從未審核亦未曾審閱虛擬資產的要約及推廣文件，與傳統金融產品有大分別，因此證監會擬採取更審慎的方針。

證監會建議，由平台對納入虛擬資產進行盡職審查，且須持續地監察獲納入交易的虛擬資，納入時應考慮虛擬資產的供求、市場成熟程度及流通性，包括其市值，平均每日成交量，往績紀錄，例如已發行至少12個月，惟不包括證券型代幣，其他平台營運者是否亦就該虛擬資產提供交易，有沒有相關交易組合，例如法定貨幣兌虛擬資產，及該虛擬資產在哪些司法管轄區可供買賣等。