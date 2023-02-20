無預警裁員惹恐慌？美光：採取自願離職

全球大型科企裁員消息此起彼落，外媒報道，近期記憶體大廠台灣美光無預警展開裁員，引發業界矚目。這次美光裁員對象以資深員工居多，其中不乏之前從記憶體、封測同業跳槽任職的主管或工程師。

美光重申，為維持公司穩健及財務表現，精簡人手是艱難但無可避免的決定。美光指，由於市場環境疲弱，已嚴重衝擊記憶體產業，公司必須採取減少供應及控制成本的措施。

美光周一(20日)再發聲明指，公司重視團隊成員，並感激全體員工貢獻，正竭盡所能協助此次在人力精簡措施中受影響的同事。美光已與部分同事完成會談，相關同事遵循自願方式離職。在雙方同意下，美光提供優於現行法規的離職方案，並承諾為同事在其轉職期間提供協助。

美光強調，長期深耕台灣承諾仍不變。美光在台灣擁有悠久的製造、創新及研發歷史，台灣同時也是最主要的DRAM製造與研發基地之一。

美光表示，公司於2022年底宣布將採取更進一步的節省成本措施，以因應2023年疲軟的市場前景。措施包括進一步下修2023及2024財年的資本開支、大幅縮減2023財年的營運支出及暫停股份回購。美光也確認將於2023年透過特定人員精簡、自願離職等方式，縮減全球人手。