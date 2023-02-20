美團攻港請外賣仔　推2500蚊迎新獎賞搶人

同美團送外賣嘅首要條件就係香港工作嘅資格，步兵門檻16歲，車手大2年，所有人嘅基本架生就係一部前置或後置鏡頭運作正常、iOS 10/Android 5.0或更新型號嘅智能手機。咁當然，電單車車手要有駕駛執照、行車證、保險同部車啦，又或者你自己準備一部單車。

送餐模式分兩種，「即時上線」就係你隨時Online等單接，「預約時段」就係喺預約時段蒲頭，不但接單機會大啲，仲可以賺多啲添！

官方仲未宣布香港幾時融入祖國一齊用美團，叫大家要留意住個TG，據講要幾個月時間，不過大家可以「未出發先興奮」，事關頭14日每單會有額外獎賞，頭19單以內每單醒多你5蚊，第20至59單每單畀多6蚊，第60至99單每單畀多8蚊，第100單同之後仲每單醒10蚊，就係所謂「額外再賺$2500」。

所有外賣仔收入由「配送服務費」、「活動獎賞」同「組別獎賞」組成，服務費視乎地區、時間、天氣同送餐距離而定，第二日就有，至於「組別獎賞」就係講緊準時率、繁忙時數、接單率、訂單完成率同埋完成訂單數量。

美團董事長王興講過，香港係發展全球業務嘅試驗場，官網至今有20張工作地點係香港嘅請人通告，咁當然呢批人係坐喺冷氣房運籌帷幄啦。