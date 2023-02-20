內房政策鬆綁　啟動不動產私募投資基金試點

內地房地產政策頻吹暖風，中國證監會宣布，啟動不動產私募投資基金試點，為去年11月當局優化5大措施支持房企合理融資需求之一，即積極發揮私募股權(Private Equity)投資基金作用。中證監將指導中國証券投資基金業協會在私募股權投資基金框架下，新設「不動產私募投資基金」類別，是次試點工作按試點先行等原則，符合條件的相關基金管理人可按照試點要求設立基金，主要出資者及實控人不得為房地產開發商或其關聯方。

投資者亦需有更高風險識別和風險承擔能力，故試點基金產品的投資者首輪實繳出資不低於1,000萬元人民幣(下同)，且以機構投資者為主；首輪實繳集資規模不得低於3,000萬元，在符合一定要求前提下可擴大規模；並鼓勵境外投資者以外商投資股權投資管理企業(QFLP)方式投資。

為適應不動產私募投資基金投資策略，不動產私募投資基金按試點要求，為被投企業提供借款或擔保的，在涉及《關於加強私募投資基金監管的若干規定》有關股債比的限制方面，會進行差異化安排，但不動產私募投資基金須持有被投企業75%以上股權，或持有被投企業51%以上股權且被投企業提供擔保，可實現資產控制和隔離。試點備案產品及其底層資產應實現與原始權益人的主體信用風險隔離。

符合試點要求的私募股權投資基金管理人，可在開展基金募集、管理等業務活動前，向中基協報送相關材料，開展不動產私募投資基金試點，並依照規定進行產品備案。同時，不參與試點的私募股權投資基金管理人，可繼續開展保障性住房、商業地產、基礎設施等股權投資業務。該協會已正式發布《不動產試點指引》，明確不動產投資範圍、管理人試點要求、向合格投資者募集、適度放寬股債比及擴募限制、加強事中及事後監測等，從基金募集、投資、運作、信息披露等方面進行規範，較好地兼顧了行業規範和發展。