海旭閣兩房585萬沽　持貨4年帳蝕10萬元

二手樓高位回落，即使市況轉旺，但蝕讓情況依然持續。長沙灣海旭閣兩房單位，放盤約1個月，減價15萬元，以約585萬元售出，近4年半帳面蝕約10萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原馮子進透露，灣仔尚翹峰2座中層D室，實用面積約498方呎，兩房間隔，望山景，以1,020萬元易手，呎價約20,482元，新買家屬於用家，原業主於2007年以448.9萬元買入，持貨約16年帳面獲利571.1萬元。

●美聯鄭琨表示，西灣河鯉景灣怡昌閣低層A室，實用面積約808方呎，套三房設計，近期叫價約1,220萬元，同區客議價後以1,188萬元購入，呎價約14,703元。

●世紀21溢榮林曉怡稱，筲箕灣碧麗閣B座高層5室一房戶，實用面積約292方呎，去年9月開價520萬元，其後調整至478萬元，再減至458萬元，終獲上車客以425萬元承接，累積減幅約18.2%，呎價約14,555元，做價較去年9月同類型單位低約5.5%。

●世紀21Q動力招潔冰表示，小西灣藍灣半島3座中層H室，原則套三房設計，已改為套兩房，實用面積約565方呎，成交價865萬元，較業主一年前原先叫價998萬元，減價約13.2%，呎價約15,310元。

●中原冼子明透露，小西灣居屋富欣花園1座低層A室，實用面積約592方呎，三房間隔，望公園景，有裝修，未補價第二市場以435萬元易手，呎價約7,348元，新買家原為公屋客。

●宏智物業梁志青指，小西灣居屋佳翠苑B座中層13室，實用面積約541方呎，未補價第二市場開價375萬元，減價17萬元，以358萬元售出，呎價約6,617元，原業主1993年以82.93萬元一手購入。

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九龍區

●香港置業黃偉峯表示，長沙灣海旭閣中層C室，實用面積約374方呎，兩房間隔，以約600萬元放售約1個月後，雙方議價後減價15萬元，同區客以約585萬元購入，呎價約15,642元，原業主於2018年9月以約595萬元購入，帳面蝕約10萬元。

●中原歐陽振邦指，長沙灣西九四小龍2月暫錄約23宗買賣，昇悅居佔6宗，包括1座高層C室，實用面積約605方呎，套三房間隔，去年8月以1,230萬元放售，去年底調整至1,080萬元即獲洽購，終以1,070萬元成交，呎價約17,686元。

●香港置業曾家輝稱，長沙灣泓景臺3座低層F室，實用面積約455方呎，兩房間隔，望市景，以約750萬元放盤約3個月後，獲外區客洽詢，雙方經議價後減價約1.5萬元，以748.5萬元易手，呎價約16,451元，新買家為首置客，無樓睇下購入。

●世紀21家天下黎振傑稱，旺角居屋富榮花園4座中層G室，實用面積約592方呎，三房間隔，望內園景，未補價第二市場以590萬元易手，呎價約9,966元。

●利嘉閣鄭天樂表示，荔枝角美孚新邨3期43號中層B室，實用面積約509方呎，兩房間隔，望內園景，外區上車客一直留意屋苑兩房放盤，睇樓當天即還價，開價610萬元，累減24.2萬元，以585.8萬元易手，呎價約11,509元。

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新界區

●中原林溢斌指，東涌區2月累錄57宗二手買賣，快追平上月全月60宗，過去周末連錄8宗，當中東堤灣畔7座中層E室，實用面積約527方呎，兩房間隔，附帶約3年裝修，原業主於一星期前放盤開價720萬元，上車客以680.8萬元購入，呎價約12,918元。

●中原溫詩雁表示，馬灣珀麗灣2月錄12宗買賣，已超上月全月11宗，屋苑17座低層L室，實用面積約360方呎，一房間隔，享園景，以460萬元沽出，呎價約12,778元，新買家為外區上車客。

●中原范德輝稱，青衣區2月累錄約81宗買賣，房協綠悠雅苑3座高層H室，實用面積約535方呎，兩房間隔。2021年初未補價第二市場叫價760萬元，放盤多時，日前再減至640萬元，最終售625萬元，呎價約11.682元，新買家為葵青區上車客。

●美聯顧耀彬表示，屯門豫豐花園1座低層特色戶，實用面積約380方呎，兩房間隔，並連特色大平台，以421萬元成交，呎價約11,079元，原業主於2015年以310萬元購入，持貨逾8年帳面獲利約111萬元，升值約36%。

●祥益黃文樂指，屯門居屋兆隆苑低層16室，實用面積約566方呎，三房間隔，屬移民盤，原業主減價約40萬元，區內客於已補價自由市場以445萬元購入，呎價約7,862元。

●中原文家輝透露，天水圍慧景軒2月暫錄4宗買賣，其中3宗屬三房或以上大單位，包括1座高層A室，實用面積約714方呎，套三房間隔，以860萬元沽出，呎價約12,045元，新買家為同區換樓客。

●中原王勤學稱，元朗區2月錄約115宗二手買賣，較1月全月多約37%，自2022年6月後再逾百宗，過去周末錄20宗，其中翹翠峰1座高層B室套三房戶，實用面積約822方呎，減價10萬元，以920萬元沽出，呎價約11,192元，比去年9月同類型單位高約8%。

●中原林偉明稱，粉嶺上水區2月暫錄約68宗二手買賣，較上月同期升約四成多，其中粉嶺牽晴間10座高層C室，實用面積約429方呎，兩房間隔，望內園景，放盤時開價約580萬元，議價後售575萬元，呎價約13,403元，新買家為上車客。

●中原何偉雄表示，大埔嵐山8座高層C室，實用面積約834方呎，套三房及儲物房間隔，放盤時開價約850萬元，議價後以836.8萬元沽出，呎價約10,034元，新買家為同區家庭客，入市單位自用。

●中原透露，沙田第一城2月錄約26宗買賣，屋苑8座中層G室，實用面積約327方呎，兩房間隔，月初放盤時叫價約550萬元，日前議價後以539.9萬元易手，呎價約16,511元，新買家為用家。

●世紀21奇豐楊麗娟稱，沙田居匡屋愉翠苑H座低層4室，實用面積約510方呎，兩房間隔，放盤僅15日，未補價第二市場叫價498萬元，輕微減價約2.4%，獲買家以486萬元承接，呎價約9,529元。

●中原杜文俊表示，沙田市中心2月暫錄約17宗買賣，其中蔚景園1座中層C室，實用面積約369方呎，兩房間隔，1月時叫價約670萬元，議價後減價33萬元，以637萬元易手，呎價約17,263元，新買家為上車客，原業主持貨約3年帳面獲利9萬元。

●中原黎宗文指，沙田及大圍區2月暫錄約129宗二手買賣，沙田帝堡城1座中層G室，實用面積約873方呎，套三房間隔，去年9月放盤時叫價約1,300萬元，日前議價後以1,100萬元易手，呎價約12,600元，累減200萬元，新買家為換樓客。

●中原胡耀祖透露，馬鞍山區2月暫錄約123宗二手買賣，按月升約三成多，其中迎海佔約15宗，迎海．駿岸8座低層E室，實用面積約496方呎，兩房連儲物房間隔，開價約820萬元，以798萬元易手，呎價約16,089元，原業主持貨約3年帳面賺約40萬元。

●中原徐可志稱，馬鞍山翠擁華庭2月暫錄約6宗買賣，屋苑11座高層A室，實用面積約675方呎，套三房間隔，放盤時開價約850萬元，議價後以846.8萬元易手，呎價約12,545元，新買家為區內用家。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山聽濤雅苑3座中層G室，實用面積約788方呎，三房間隔，望開揚海景，放盤7個月，原先叫價1,024萬元，最終減價64萬元成交，減幅約6.3%，最終以960萬元成交，呎價約12,183元。

●世紀21奇豐鄭達昌指，馬鞍山曉峯灣畔2座低層A室，實用面積約482方呎，兩房間隔，望園景，放盤5個月，已補價自由市場原先叫價680萬元，獲買家以645萬元承接，減幅約5%，呎價約13,382元。

●世紀21奇豐趙詠欣稱，馬鞍山海典居8座低層E室，實用面積約551方呎，兩房間隔，望園景，原先開價800萬元，放盤9個月，減62萬元，減幅約7.8%，以738萬元獲買家承接，呎價約13,394元。

●利嘉閣蔡庭勇表示，將軍澳日出康城GRAND MARINI第2A座中層A室，實用面積約730方呎，套三房間隔，望海景，換樓客睇樓一次即落票洽購，單位今年1月開價1,360萬元，累減75萬元，以1,285萬元成交，呎價約17,603元，物業約3年帳面升值約58萬元。

●中原柯勇指，將軍澳2月暫錄約254宗二手買賣，維景灣畔17座中低層A室，實用面積約516方呎，兩房間隔，現以805萬元易手，呎價約15,601元，原業主於2018年4月以610萬元購入，持貨近5年帳面獲利195萬元離場。

●世紀21將軍澳魏仕良稱，將軍澳居屋廣明苑廣寧閣F座中層16室，實用面積約646方呎，三房間隔，望內園景，原業主於去年9月未補價第二市場放盤叫價580萬元，累減85萬元，綠表客以495萬元購入，呎價約7,663元。

●美聯梁傑表示，將軍澳日出康城首都3座右翼高層B室，實用面積約519方呎，兩房間隔，吸引用家承接，成交價750萬元，呎價約14,451元，去年12月同類型兩房單位，成交價620萬元，成交價低位反彈逾兩成，創同類近1年新高。

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