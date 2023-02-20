調查：港人憂未來醫療開支增　近4成擬棄最佳治療選擇

富衛香港進行的《大灣區健康保障調查》結果發現，雖然香港市民預計未來龐大醫療支出會帶來沉重財政壓力，但對比其他大灣區城市，香港受訪者相對較少運用醫療保險或危疾保險以增加醫療儲備，更有近40%人士稱日後未必能負擔高昂的醫療費用，或會考慮放棄最佳的治療選擇。

是次調查於去年9月在大灣區11個城市進行，當中訪問了共2,410名市民，包括500位來自香港、102位來自澳門，以及1,808位來自大灣區9個內地城市，年齡介乎18至60歲的人士。結果發現，三地受訪者分別約有60至75%人預計，自己及家人未來10年醫療支出會大幅增加20%以上，並預計支出最多的項目是危疾或嚴重疾病的治療費用。

調查又發現，整體而言，三地約70%受訪者估計，未來10年自己及家人醫療支出增幅為自己的財政增添非常多壓力或頗有壓力，當中香港（76%）及澳門（78%）受訪者感受壓力的比例較內地受訪者（65%）為高。

雖然感受到壓力，但香港受訪者最常用於應對健康保障不足的策略都偏向被動，包括縮減其他生活開支（82%）及從儲備中調動現金（73%）；更有接近四成（37%）港人表示會放棄治療或更佳的治療條件，該比例是三地之中最高。此外，平均只有約一半港人有採取實際行動購買醫療保險或危疾保險（分別為56%，49%），比例相對澳門（71%，46%）及內地（80%，70%）受訪者明顯較低。

調查亦反映，港人在購買保險的金額上亦比較保守。約七成多港人每年只花家庭入息比例20%或以下購買醫療保險或危疾保險（分別為76%，75%），相對澳門受訪者平均有約一半（49%，62%）會花20%以上家庭入息在相關保障上明顯有差距。

三地中，以港人（75%）對精神健康保障的重視度較低，75%港人認為覆蓋精神健康的健康保障計劃是頗重要或非常重要的保障項目；反之，約九成澳門（87%）及內地（90%）受訪者有此看法。