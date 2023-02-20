全新盤帶動一手市場氣氛　3項目周五共售329伙

全新盤推售帶動一手市場氣氛，鄰近藍田港鐵站的項目落實周五首輪發售148伙，連同其他餘貨盤計，至少3個項目將於本周五合共發售329伙。

●藍田KOKO ROSSO鐵定周五首輪賣148伙

通關後首個全新盤快將開售，會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO ROSSO，落實本周五(24日)展開首輪銷售，公開發售148伙。會德豐地產常務董事黃光耀表示，該盤截至今日下午6時，已累計接獲逾3,500張入票。將於周五發售的單位包括38伙一房戶及110伙兩房戶，單位實用面積由268至497方呎，折實價由554.5萬至921.5萬元，折實呎價17,158至22,209元。

據銷售安排顯示，發售當日會分兩組時段揀樓，優先揀樓的大手組別須揀選最少兩個指明單位。而每名登記人可遞交最多4份購樓意向登記表格，截票時間為周四(23日)的下午8時。

●屯門兆康NOVO LAND第2B期明日開價

●大埔白石角嘉熙花園複式戶3,418萬招標售出

●元朗錦田北PARK YOHO Bologna頂層戶2,085萬元新高價沽

新地（0016）旗下元朗錦田北PARK YOHO Bologna，周一(20日)以2,085萬元招標沽出第8B座17樓A室頂層特色戶，實用面積1,155方呎，三房間隔，連1,067方呎天台，呎價約18,052元，成交價及呎價均為項目新高。

●旺角利奧坊‧壹隅一房577萬元沽

●粉嶺北ONE INNOVALE單日錄5宗成交

●跑馬地THE ASTER首張價單涉10伙 入場費1,793萬元

發展商表示，上述10伙包括5伙面向馬場方向的A室，以及5伙面向山景的D室，實用面積全部為698方呎。該批單位定價為2,003.2萬至2,383.5萬元，採用120天付款計劃可享3.5%折扣，連同合共140萬元的津貼優惠及回贈計，折實價介乎1,793萬至2,160萬元，折實呎價由25,688至30,946元。

●大手客4,920萬元掃維港1號3伙三房戶

●將軍澳海茵莊園周五發售18伙

●西南九龍維港滙單日沽兩伙 共涉2,749萬元

●油塘蔚藍東岸加推69伙 周五賣163伙

●沙田柏傲莊III累錄435宗終止交易