全新盤帶動一手市場氣氛 3項目周五共售329伙
2023年02月20日 22:05
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全新盤推售帶動一手市場氣氛，鄰近藍田港鐵站的項目落實周五首輪發售148伙，連同其他餘貨盤計，至少3個項目將於本周五合共發售329伙。
●藍田KOKO ROSSO鐵定周五首輪賣148伙
通關後首個全新盤快將開售，會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO ROSSO，落實本周五(24日)展開首輪銷售，公開發售148伙。會德豐地產常務董事黃光耀表示，該盤截至今日下午6時，已累計接獲逾3,500張入票。將於周五發售的單位包括38伙一房戶及110伙兩房戶，單位實用面積由268至497方呎，折實價由554.5萬至921.5萬元，折實呎價17,158至22,209元。
據銷售安排顯示，發售當日會分兩組時段揀樓，優先揀樓的大手組別須揀選最少兩個指明單位。而每名登記人可遞交最多4份購樓意向登記表格，截票時間為周四(23日)的下午8時。
●屯門兆康NOVO LAND第2B期明日開價
新鴻基地產(00016)屯門兆康NOVO LAND第2B期快將開價。新地代理總經理陳漢麟表示，該盤將於明日公布首張價單，涉及不少於146伙，戶型涵蓋一房至三房間隔，並會提供特別優惠予同系列第1期曾入票的向隅客或買家的近親。該盤正門對出設有巴士站，第2B期住戶入伙後，可獲發展商送贈特別優惠，可以半價購買九巴月票兩張。
●大埔白石角嘉熙花園複式戶3,418萬招標售出
嘉華國際(00173)旗下大埔白石角嘉熙，周一(20日)以招標形式售出1伙地下花園複式戶，為第7座地下及1樓A室，單位實用面積1,534方呎，採四房連儲物室間隔，連1,191方呎花園及兩個車位以3,418萬元成交，呎價22,282元。據悉，項目累計售出1,085伙，連車位合共套現約100億元。
●元朗錦田北PARK YOHO Bologna頂層戶2,085萬元新高價沽
新地（0016）旗下元朗錦田北PARK YOHO Bologna，周一(20日)以2,085萬元招標沽出第8B座17樓A室頂層特色戶，實用面積1,155方呎，三房間隔，連1,067方呎天台，呎價約18,052元，成交價及呎價均為項目新高。
●旺角利奧坊‧壹隅一房577萬元沽
恒基地產(00012)旗下旺角利奧坊‧壹隅，周一(20日)沽出2座5樓L室，實用面積266方呎，一房間隔，成交價577.57萬元， 呎價約21,713元。
●粉嶺北ONE INNOVALE單日錄5宗成交
恒基地產(00012)的粉嶺北ONE INNOVALE系列項目，周一(20日)錄得5宗成交，涉及2,029.56萬元。當中，第2期ONE INNOVALE-Bellevue的C座19樓12室，實用面積228方呎，開放式間隔，成交價為362.23萬元，呎價約15,887元。
●跑馬地THE ASTER首張價單涉10伙 入場費1,793萬元
嘉里建設(00683)旗下轉租為售的跑馬地THE ASTER，周一(20日)公布首批單位的售價，首批單位涉及10伙，全屬兩房間隔，扣除所有折扣優惠及回贈後，折實價由1,793萬元起。
發展商表示，上述10伙包括5伙面向馬場方向的A室，以及5伙面向山景的D室，實用面積全部為698方呎。該批單位定價為2,003.2萬至2,383.5萬元，採用120天付款計劃可享3.5%折扣，連同合共140萬元的津貼優惠及回贈計，折實價介乎1,793萬至2,160萬元，折實呎價由25,688至30,946元。
●大手客4,920萬元掃維港1號3伙三房戶
中國海外發展(00688)旗下、位於啟德海灣半島的維港1號，周一(20日)連沽3伙，總成交金額涉及4,920.9萬元。據項目成交紀錄冊顯示，上述3伙為2B座10至12樓A室，全屬實用面積656方呎的三房間隔，成交價介乎1,635.4萬至1,645.2萬元，呎價由24,930至25,079元。市場消息指，上述3伙均由同一組買家購入。
●將軍澳海茵莊園周五發售18伙
發展商積極推售新盤餘貨，九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，周一(20日)上載最新銷售安排，落實周五(24日)發售18伙。上述18伙包括15伙一房戶及3伙兩房戶，折實售價由520.5萬至726.4萬元，折實呎價由16,626 至18,853元。發展商表示，該盤本月至今已累沽49伙，套現逾2.8億元。
●西南九龍維港滙單日沽兩伙 共涉2,749萬元
一手成交量持續增加，信和置業(00083)及會德豐地產等4大發展商合作的西南九龍維港滙系列項目於周一(20日)沽出兩伙，共涉2,749.8萬元。當中，維港滙I的5座18樓A室，實用面積522方呎，兩房間隔，以1,376.4萬元成交，呎價約26,368元。 據悉，該系列項目月內累計已沽出約37伙。
●油塘蔚藍東岸加推69伙 周五賣163伙
五礦地產(00230)旗下的油塘蔚藍東岸，周一(20日)公布4號價單，涉及69伙。該公司營銷及市務總監黃少鴻表示，上述69伙包括1伙一房戶，41伙兩房戶及27伙三房戶，實用面積318至845方呎，折實價由711.06萬至2,120.56萬元，折實呎價由21,471至25,762元。最新一批單位包含高層海景戶。該盤將於周五(24日)發售163伙，包括以先到先得形式公開發售119伙及招標出售44伙。
●沙田柏傲莊III累錄435宗終止交易
新世界發展(00017)旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III，自公布拆卸重建後，累計錄得435宗終止買賣個案，涉及的總成交金額逾65.6億元。當中，周一(20日)錄得兩宗，包括8A座36樓D室，實用面積847方呎，兩房間隔，原本於2021年6月以1,784.9萬元沽出，當時呎價約21,073元。