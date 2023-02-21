東方日報B1：國策惹憧憬　滬深市彈2%

市場憧憬下月開始的全國兩會將有提振基建等利好消息出台，滬深兩市周一借勢俱彈逾2%，為今年首次。恰巧多項分析同唱好，內地從疫情重新出發後，對經濟和流動性的利好將逐步顯現。當中，有投資銀行認為，MSCI中國指數到今年底會升至85點，較現水平高約24%。瑞銀更料，今年全年北向資金淨買入量有望達3,000億元(人民幣‧下同)，市場回調便是布局良機。

滬綜指周一漲2.06%，收報3,290點；深成指報11,954點，漲2.03%；兩市總成交近9,498億元，較上周五多近4%；滬深股通再錄得外資淨買入共60億元。工程建設和工程機械板塊錄得資金淨流入15.46億元和14.27億元之際，中國證監會全面實施註冊制改革上市制度令券商股普遍呈強，證券板塊亦獲資金淨流入28.27億元。上交所及深交所於全面註冊制實施首日各受理7家企業的主板首次公開招股（IPO）申請。

高盛中國首席策略分析師劉勁津稱，股市的主題將逐漸由重啟轉向復甦，潛在收益的驅動因素，或從過往市盈或市帳率擴張，轉為企業盈利的增長或盈利變現。增長動力應會向消費類經濟嚴重傾斜，目前服務業表現仍遠低於2019年疫情前水平。

瑞銀證券中國股票策略分析師孟磊指，今年初相對寬鬆的流動性環境，以及經濟和企業盈利數據或資料真空期，加上對兩會之政策預期，推動市場偏上行。另國內生產總值(GDP)增速次季或明顯反彈。

「兩會行情」方面，從該行研究過去10年的數據所見，兩會開幕前兩周為第一階段，投資者對政策利好有所預期，推動大市上行；兩會期間為第二階段，由於政策利好已在此前被部分計入股價，大市略有回落；至於第三階段兩會閉幕後，投資者進一步學習政策信號，大市將有所反彈。

孟磊又指新春後會出現「春季躁動」，在過去10年新春假期後都以數碼經濟產業跑贏，消費和金融類板塊則表現疲軟。例如資訊科技股，農曆新年後的一周、兩周和一個月，平均升1.8%、2.4%和4.2%。由於股市回調製造布局機會，該行在配置上看好「成長」類，建議增持電腦、動力電池、家用電器、食品飲料和休閒服務。

正當市場關注全面註冊制下新股上市更便捷，對股市流動性有幾許影響，對沖基金思睿首席經濟學家洪灝指，內地結售匯順差按年增長處於歷史新低，貿易盈餘目前並未完全轉化為人民幣流動性，但此本幣流動性轉化不日將至，即銀行客戶不久就會把手上美元售給商業銀行，買入人民幣，透過投資或支出將其投入實體經濟，為未來市場的修復埋下流動性的伏筆，又指人民幣強勢只會遲到，不會缺席。

美國私募基金貝恩資本(Bain Capital)表示，內地經濟增速今年會顯著加快，惟私募股權交易活動的復甦幅度將不如以往；過去幾年全球投資者由於擔心中國整頓民企、中美關係緊張、經濟增長放緩等，一直在放緩對內地資產的投資，股市低迷亦使私募股權投資者更難退出。