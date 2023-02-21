【東方日報產評】推動復甦再加鞭　華資本市迎新篇

內地經濟基本上已走出新冠疫情，全面重啟。近季當局實施相對寬鬆的貨幣政策和積極的財政政策，為經濟補底。未來要加把勁推動經濟復甦，重建信心是關鍵一役，單靠基礎建設投入不足以撬動內需增長巨輪，提速金融市場改革開放，彰顯財富效應以助谷內需、吸外資，就成為重中之重。可以預期，今年中國資本市場發展將迎來新篇章！

對比起美國資本市場，中國的資本市場估值仍處於相對低迷的水平，這非關增長前景使然，更大程度是流動性與內、外資參與度有關。經歷了2015年的A股大時代引發冧市，當局決心整頓金融市場亂象，全面推進各項金融市場改革，完善監管，逾7年時間過去，適逢內地經濟經歷疫情洗禮、新興產業進行監管整頓，一切都在新起點再度出發，也是時候測試金融市場改革開放的階段性成果。

目前內地經濟面對3大不明朗因素。首先是全球經濟衰退風險增，尤其是歐美通脹高企，維持緊縮貨幣政策的時間可能比市場預期為長，收緊的幅度比預期大，從而打擊全球需求。其次是中美博弈，美國對華的科技圍堵不斷升級，「氣球」風波尚未完結，難料兩國關係會否一夜變天，地緣政治風險揮之不去。第三，乃中國內部經濟結構問題，即人口老化與少子化問題，居民為增加生活保障，都傾向增儲蓄、減消費，尤其是3年疫情經濟傷及元氣，消費者信心有待重新建立，這從上月居民存款增量創歷史同期新高得到印證，得盡可能設法引導居民超額儲蓄轉化為消費，刺激內需，才能驅動經濟復甦的「內循環」引擎。

本月內地全面實行股票發行註冊制，可視為資本市場發展的里程碑式變革，配合近年開放予外資全資開設金融服務業務據點，以及科技等戰略產業的監管風暴高峰已過，股市有望迎來「新水」，盤活中國資產；而透過加強市場化資源配置，提升投融資效率，股市的資本升值效應有助企業融資之餘，也可彌補房地產的增長缺口，帶動全社會投資。

相比起歐美經濟增長放緩、通脹與加息壓力大，中國經濟則處於谷底回揚的狀態。若推動中國資本市場加速發展這戰略能成功邁步，藉着金融市場龐大的發展機遇與消費市場重新起飛，有望成為平衡來自西方圍堵壓力風險和推動亞洲經貿協作等的重要力量。

事實上，這些年內地股市機構化程度提升，去年12月單月外資已恢復對境內股票淨增持，目前外資持有A股流通股的佔比已達5%，預計註冊制的上市條件和交易制度變化，將進一步加速改善A股市場的散戶化結構，逐步向機構化和專業化的趨勢轉變，這也是推動人民幣國際化的重要一步。

世界政治與經濟發展從來都分不開，西方經濟缺乏改革，增長受限，橫霸國際的影響力已開始褪色，反觀亞洲與新興市場冒起，成為平衡全球經濟風險，延續增長的希望。全球疫情告一段落，接下來世界資本目光，都落在中國如何演好經濟復甦故事，料將為企業與個人發展與財富增值提供新機遇。