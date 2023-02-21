陳蓓敏：中國電訊板塊受寵 建議候低吸納
2023年02月21日 06:00
東網電視更多新聞短片
美國利率持續上調，通脹數據令市場擔心息口走勢。新西蘭央行將在周三議息，可窺探其他國家央行對通脹的預期。有數據顯示在去年第四季，美國家庭債務錄得新高紀錄，達16.9萬億美元，無論抵押貸款、信用卡和汽車貸款皆見上升。美國政府債務上限，將在6月到期，引起市場憂慮。昨日(19日)美股因假期休市。
國內公布一年期和五年期貸款市場報價利率LPR維持不變，前者為3.65厘，後者為4.3厘。年初新增人民幣貸款力度增加，主要助各界流動性，宜留意第二季中國經濟數據。央企基建巨頭新簽訂單約有一成增長，基建股及相關板塊造好。上證和深證指數分別升2%。
恒指昨日升167點，收報20,886，立於50天線上。若能奪回於10天線上，市場信心會較佳。場外雖然有王毅和布林肯作非官方式會面，但兩國關係仍見緊張。受惠息差擴闊，一眾國際銀行股呈強。多間新經濟巨頭企業將陸續公布業績，投資者觀望等待入市機會。近期中國電訊板塊受寵，除了業務有發展空間外，息優和估值吸引也推使資金增持。建議候低吸納。部分內房股昨日雖然造好，但其走勢頗反覆，忌高追。協鑫科技(03800)發盈喜，預告2022止年度純利不少於155億人民幣。