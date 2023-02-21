廖嘉豪：多元化資產組合中保持審慎

環球金融市場年初表現的奇怪之處在於「低質素」資產引領了升勢。垃圾債券市場中，評級最低的債券回報跑贏，去年的落後股，即是一些沒有盈利的科技股，年初至今跑贏派息穩健增長的優質股份。近月的美股反彈，看起來與周期性牛市截然不同。周期性牛市通常出現在經濟能夠以高於趨勢速度增長的時期，並非目前情況。

美國最近公布的經濟數據相互矛盾和令人困惑(甚至令人難以置信)。這是甚麼意思呢？樂觀或悲觀的投資者，都可從數據中找到支持自己觀點的證據。要留意的是，先導指標仍反映美國經濟或陷入衰退，例如美國國債孳息曲線依然倒掛，過往在孳息曲線倒掛後平均10個月經濟或萎縮。雖然勞動力市場的基本數據比預期強，但企業盈利比預期疲軟並且下跌得更快，科技企業裁員人數是2000年初以來最嚴重，新屋銷售放緩，地產相關就業亦面臨風險。投資者或已經在2022年經歷了熊市最惡劣的階段，但目前並非一切已清晰明朗。考慮到這一點，投資者應對完全投資的資產組合持謹慎態度，尋求投資級別債券和股息收益以產生回報。

美股整體部署仍適宜保持防禦姿態。最近服務業表現好於製造業，但去年12月ISM(供應管理協會)指數均低於50，釋放初步警告信號，通常指向活動收縮。當這種情況發生在2001年和2008年時，必需消費品和醫療保健行業股份在隨後6個月中表現最為穩定。在美國股息穩健增長公司中，消費必需品行業是主要代表。人口壽命延長加上全球不斷壯大的中產階級為醫療保健行業，提供了長期正面因素。未來，當通脹下降和失業率上升促使聯儲局採取寬鬆政策時，資訊科技和非必需消費品行業股份或有好表現。美國股市通常在衰退中期觸底，這可能發生在正式確認衰退之前。那時，大家不妨在股票部署上考慮承擔更多風險。