道期跌100點　布油高收

●踏入亞洲時段，美匯指數跌0.2%，至103.13；港匯見7.8335；離岸人民幣(CNH)報6.8568；美元兌日圓處134.26；歐元報1.0684，英鎊報1.2041。金價處1,842.41美元。布油報83.81美元，紐油報77.31美元。比特幣升2.1%，報2.48萬美元。道指期貨跌100點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指輕微低水。

●美股假期休市。2月恒生指數夜期收報20,921點，跌42點，高水34點，成交6,679張。

●英國富時100指數收報8,014點，升9點或0.12%；德國DAX指數收報15,477點，跌4點或0.02%；法國CAC指數收報7,335點，跌12點或0.16%。

●倫敦布蘭特期油收報每桶84.07美元，升1.07美元或1.3%。

●6家國有大銀行積極發放個人消費貸款，工行及交行1月份貸款增速超過30%。

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