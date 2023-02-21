上市50載穩中求變　大生地產續拓酒店新業務

大生地產多年來予投資者的印象，都是穩定的收租股，然而，主席兼行政總裁馬清偉表示，集團其實曾經多次在危機中窺見增長之路。例如1950年代的內地難民潮，以至1960年代社會不穩、暴動頻生之時，集團創始人兼前主席馬錦燦都看準時機，在這些期間大手買入地皮發展，為1968年成立的集團前身「大懋有限公司」奠下基礎。集團1973年1月8日改稱為「大生地產發展有限公司」，並得以於同年2月21日在遠東同金銀兩個交易所上市，亦有賴在危機中尋找出路。

平衡風險 嚴守財務紀律

及至1984年，馬錦燦不幸過身，由兒子馬清偉接手全盤生意，3大格言仍然在集團的管理精神中回響，分別是「唔識嘅嘢要問到識」、「一定要穩中求變」，並且「居安思危，平衡風險」。

其中「平衡風險」令集團嚴守財務紀律，縱然在1970至1980年代的多場股災、1997年金融風暴、2008年的金融海嘯等大時代受到衝擊，集團也能安然度過。馬清偉解釋：「因為我哋借貸比率唔多，所以風浪到來影響唔大，反而掉轉會諗有無機會做大佢、買多啲。」

早年外闖美國 建商廈收租

另外，「居安思危」亦造就了集團外闖到美國的契機。馬清偉表示：「1970年代環境好差，曾出現石油危機，香港回歸祖國亦未有清楚去向，我哋唔想將所有嘢放晒一處。」故集團在期間於美國三藩市一個舊區買入地皮，將一個地標式建築，改建成新式商業物業。事實證明，該Montgomery Plaza至今仍為集團提供穩定的租金收入。

50年過去，馬清偉說：「舊嘅好嘢會繼續留喺度」，但「穩中求變」成為了增長動力。例如過去10年，集團將港島南香葉道43號物業全面重建，由舊式工廠大廈，改變成寫字樓和酒店，使到物業現值超過30億元。

雅格酒店可攜寵物響名堂

其中，雅格酒店為集團近年開拓的新業務。在云云眾多酒店競爭之下，馬清偉採納兒子的建議，將雅格打造成精品式的寵物友善酒店，讓客人可以帶同寵物入住。在過去3年疫情期間，人們不單止可以「Staycation」(留港度假)，也可以「Petcation」(與寵物一同度假)，一舉打響了名堂。

他指，目前集團約七成香港收入來自倉儲物流商業等租金收入，餘下三成由住宅相關業務和酒店業務各佔約一半，可見後者已成為集團新的增長動力。面對內地龐大的市場，集團將以目前成功的模式，複製到大灣區之內，承諾持續為股東創造回報。

謹記亡父教誨 精神傳承子女

守業難，創業也不容易。大生地產主席兼行政總裁馬清偉憶述亡父創業之歷史，每有會意，便覺得獲益良多，對年輕一代亦受用非淺。馬錦燦曾提到他自1930年代起「闖世界」，出身某銀莊(現代華資銀行的前身)的普通職員，基於他的聰明，在一些「炒金、炒銀紙」的業務上幫老闆賺大錢而備受賞識。其後馬錦燦自己創立大生銀莊(即今天的大生銀行)，分店一度遍及上海及廣州等地。

馬錦燦一生勤勞，沒有太多時間陪伴年幼的子女，與子女見面最多的時間，反而是各人成年學成後加入大生地產工作的階段。馬清偉謂：「當年每日都會與爸爸相處13、14個鐘，放工後晚飯時間都要傾公事。當時因為冇手提電話，所以大家要一齊坐低傾，食飯都食到夜晚9點、10點。」

在工作上與子女溝通，盡顯馬錦燦愛做生意的本色。惟他實在太忙，在生活上有所犧牲。馬清偉說：「爸爸成日講有個遺憾，就係唔識英文」，表示父親曾想學好英文以幫助做生意，更曾聘用英語老師到公司教學，惜因工作太忙，常常外出開會和辦事而未能學成。

至於其父3大格言之一，「唔識嘅嘢要問到識為止」，馬清偉指到今天仍然受益甚深，並不斷向子女們提醒。其中，1984年他全面接手公司生意後，他深明「每事問」的重要性，「好深入了解你依家做乜，咁先至同伙記有得溝通，伙記亦都會對你尊重。」

籲集中填海換地 助加快起樓

每事問的學習精神，亦令馬清偉對土地政策有獨特見解。他完全同意政府以填海來解決土地不足問題，並指出新加坡土地較香港更不足，但卻以填海去努力解決問題。香港近年亦提出大規模填海計劃，他呼籲應考慮把填海土地移向與大嶼山連接，這樣便可以減少不必要的人工島路橋連接，也省下相關的建築成本。這樣便可以更高效地使用5,800億元的填海工程預算，增加填海土地面積和香港長遠土地儲備。

他又謂，由填海至土地變成熟地再正式推出市場，歷時甚長，故建議可以透過填地後交換土地形式，將政府擁有在港九新界各區現有潛在可建屋的綠化帶或郊野公園邊陲立即撥作建屋之用，並盡快開工。另一方面，則把政府的新填海土地另增撥相同面積，例如先用百分之二十或三十土地面積為起步點，作為交換，以作公共休閒及娛樂之用。這樣便可以更快更有效率地將可發展土地推出市場，而市民亦可享有同樣面積的綠化公園，一次過惠及市民住屋及對綠化公園的需求。