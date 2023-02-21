【高盛推介】滙豐、恒生公布業績 好淡倉部署
2023年02月21日 10:35
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高盛(亞洲)有限責任公司：將於周二(21日)公布去年業績的滙豐控股，周一(20日)曾抽升高見58.9港元，創1年新高，收市升約0.9%，周二早段回調整固。現報58.2元，微跌約0.9%。市場料滙控去年列帳基準除稅前利潤介乎148.49億至176.86億美元，按年下跌6.5%至21.5%，市場並將關注滙控管理層最新營運指引。
亦將於周二公布去年業績的恒生銀行，周一升約0.6%，周二早段繼續走高。現報125.1元，升約0.8%。市場料恒生去年，除稅前溢利介乎106.78億元至144.33億元，按年下跌11.9%至34.8%。
此外，作為滙控大股東的中國平安，周一升約1.8%，周二跟隨大市回吐。現報57.55元，跌約0.9%。
觀察個股輪證資金流向，滙控好倉於上周五及本周一共錄得約250萬元資金流入。淡倉於上周四及上周五共錄得約120萬元資金流入後，周一獲資金轉向沽出。
另一方面，恒生好倉於周一獲資金轉向流入。平保好倉於上周五錄得約170萬元資金流入後，周一獲資金轉向沽出。
由於業績公布後，股價或會波動，因此投資者在部署滙控及恒生產品時，應考慮自身投資取態，及因應風險承受程度選擇合適條款的產品。可以留意中年期或貼價的產品，受波幅影響較短期證或價外證低。
投資者如看好滙控，認購證方面的高槓桿選擇可留意屬3個月期以上最高槓桿產品的滙豐購(12611)。貼價選擇可留意低街貨滙豐購(13179)。牛證方面的近牛選擇可留意滙豐牛(50096)，遠牛選擇可留意滙豐牛(68148)，與現價有約5及12元收回距離。
滙豐購12611，行使價65.93元，2023年7月21日到期，實際槓桿14.4倍，3個月期以上最高槓桿產品。
滙豐購13179，行使價63.68元，2023年7月24日到期，實際槓桿12.7倍，貼價、低街貨。
滙豐牛50096，收回價53元，行使價52元，換股比率100，槓桿比率11.5倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
滙豐牛68148，收回價46元，行使價45元，換股比率100，槓桿比率5.0倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
滙豐沽12344，行使價45.95元，2023年7月3日到期，實際槓桿10倍，低面值、高槓桿。
滙豐沽13640，行使價49.95元，2023年7月21日到期，實際槓桿8.7倍，貼價條款之一。
滙豐熊51410，收回價70元，行使價71元，換股比率100，槓桿比率4.0倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
投資者如看好恒生，可留意屬貼價的恒生購(28225)。
恒生購28225，行使價133.38元，2023年12月22日到期，實際槓桿7.1倍，貼價、6隻相近條款產品最高槓桿。
投資者如看好平保，認購證方面的高槓桿選擇可留意屬行使價73元以下、3個月期以上產品最高槓桿的平保購(29136)。貼價選擇可留意屬活躍條款的平保購(11489)。低面值選擇可留意高槓桿平保購(12612)，適合短線部署。牛證方面的近牛選擇可留意平安牛(69151)，遠牛選擇可留意平安牛(65391)，與現價有約3及13元收回距離。
平安購29136，行使價70元，2023年6月8日到期，實際槓桿9.5倍，行使價73元以下、3個月期以上產品最高槓桿。
平安購11489，行使價65元，2023年6月2日到期，實際槓桿8.5倍，貼價、活躍條款。
平安購12612，行使價78.93元，2023年7月26日到期，實際槓桿8.8倍，低面值、高槓桿。
平安牛69151，收回價55元，行使價54.4元，換股比率100，槓桿比率15.4倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
平安牛65391，收回價45元，行使價44.4元，換股比率100，槓桿比率4.4倍，相近收回價遠牛中街貨較低。
平安沽29272，行使價45.95元，2023年12月20日到期，實際槓桿4.3倍，低面值、低街貨。
平安熊67850，收回價70元，行使價70.6元，換股比率100，槓桿比率4.5倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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