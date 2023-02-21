內地新盤爛尾問題露曙光　內房股有追捧

中國證監會宣布，啟動不動產私募投資基金試點，為去年11月當局優化五大措施支持房企合理融資需求之一，即積極發揮私募股權(Private Equity)投資基金作用。不動產私募投資基金試點的投資範圍包括特定住宅，例如私樓貨尾、保障性住房、市場化租賃住房、商業經營的物業和基礎設施等。

中證監將指導中國証券投資基金業協會在私募股權投資基金框架下，新設「不動產私募投資基金」類別，是次試點工作按試點先行等原則，符合條件的相關基金管理人可按照試點要求設立基金，主要出資者及實控人不得為房地產開發商或其關聯方。

投資者亦需有更高風險識別和風險承擔能力，故試點基金產品的投資者首輪實繳出資不低於1,000萬元人民幣(下同)，且以機構投資者為主；首輪實繳集資規模不得低於3,000萬元，在符合一定要求前提下可擴大規模；並鼓勵境外投資者以外商投資股權投資管理企業(QFLP)方式投資。