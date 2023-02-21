滙豐控股去年少賺7%　派息23美仙　擬首季起恢復派季息

滙控指，鑑於集團目前的回報趨勢，將2023及2024年的派息率定為50%，當中並無計及主要重⼤項目，並提前於2023年5月公布第⼀季業績時，考慮視乎適當的資金水平進行回購。集團亦擬自2023年第1季起恢復派發季度股息。在完成出售加拿大銀行業務的前提下，擬考慮派付每股21美仙特別股息，作為交易完成所得款項的優先用途。集團預期將把尚餘的額外過剩資本分配⾄內部增⻑及投資機遇，同時可能在現有股份回購計劃外進⾏額外的股份回購。

去年度，滙控淨利息收益率為1.48%，上升28個基點，反映利率上升。集團預期信貸損失為36億美元，包括為反映經濟不明朗因素增加、通脹、利率及供應鏈風險上升，以及中國內地商業房地產行業的現行發展而作出的準備。普通股權⼀級資本比率為14.2%，下跌1.6個百分點。

去年第4季，滙控列帳基準稅前盈利潤增加25億美元，達到52億美元（約405.6億港元）。

滙控主席杜嘉祺在業績報告中稱，2022年初，新冠病毒疫情的持續影響是主導外圍環境的最重要因素。香港及中國內地疫情進⼀步爆發嚴重影響經濟增⻑，⽽俄烏戰事、通脹與利率上升對2022年環球經濟造成更沉重打擊，預料此等因素於2023年造成的經濟打擊，將會繼續超越新冠病毒疫情。整體⽽⾔，他對2023年下半年的環球經濟保持樂觀，但由於俄烏戰事持續，加上對經濟衰退的憂慮於來年⼤部分時間仍會主導市場，因此仍存在很⼤程度的不確定性。