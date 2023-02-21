螞蟻又有新搞作！NBA短片將登陸支付寶

雙方將在NBA視頻內容和節目轉播、聯合會員和小程序運營、利用螞蟻集團隱私計算服務進行聯合市場營銷、數字藏品以及企業社會責任等方面展開全面合作，為NBA球迷和螞蟻集團旗下的數字平台海量用戶帶來專屬的NBA體驗，協力打造內容營銷和粉絲經濟的新時代。

通過本次的全面戰略合作關係，雙方將在支付寶端內推出NBA生活號內容矩陣，其中NBA頻道也已經於上周三(15日)正式上線，並通過NBA中國簽約的網絡達人以及賦能優秀內容創作者開展豐富多彩的內容二創，在支付寶連接NBA、商業合作夥伴和廣大球迷社區。

NBA中國總裁馬曉飛表示，NBA是一個樂於擁抱創新科技的職業體育聯盟，與螞蟻集團有着共同的願景，那就是通過數字化服務、區塊鏈技術以及便捷的科技手段，為球迷帶來豐富優質的內容服務和消費體驗，希望通過本次合作，讓球迷可以更便捷地體驗到NBA的精彩與激情，並讓更多消費者喜愛上籃球運動。

螞蟻集團首席技術官、支付寶(中國)網絡技術有限公司董事長倪行軍表示，很高興能與NBA這樣的超級體育IP合作。NBA優質的內容與內容創作者入駐支付寶，是支付寶作為互聯網開放平台擁抱內容生態的重要一步。他指，並會通過整個螞蟻集團的科技與平台能力，在服務行業數字化創新模式、雙邊會員聯合運營、數實交互創新等領域與NBA緊密合作、共同探索，為中國的NBA球迷打造一個年輕態的數字互動平台，感受數字時代體育互動的全新玩法與服務。

另一方面，NBA中國還與螞蟻集團旗下鯨探達成合作。從去年開始，通過後者相關科技服務在中國首發新春主題數字藏品。未來雙方還將共同探索以數字藏品為起點的數實交互創新，面向球迷發行多模態數字藏品。