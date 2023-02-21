屯門NOVO LAND第2B期首批146伙 一房入場費425.5萬
2023年02月21日 12:51
東網電視更多新聞短片
雷霆(左)及陳漢麟
新鴻基地產(00016)屯門兆康NOVO LAND第2B期，周二(21日)公布首張價單，涉及146伙，折實平均呎價約13,288港元，較同系列對上於去年8月推出的第1B期首批折實平均呎價13,998元低約5%。今期首批一房入場費為425.51萬元。
新地副董事總經理雷霆表示，首張價單屬「北都歡騰價」，兼享雙站及未來北部都會區發展優勢，定價比鄰近二手樓價低約一成，料可延續同系列上一期旺勢。而近期一手及二手市場活躍，可見各層面對後市回復信心。
新地代理總經理陳漢麟指，首批單位包括5伙一房戶、99伙兩房戶及42伙三房戶，實用面積305至703方呎。
售價方面，價單提供3種付款方法，扣除最高15%折扣優惠後，折實售價介乎425.51萬至947.32萬元，折實呎價由12,780至14,196元。按定價計，該批單位市值約11.78億元。
價單特別提供「置稱心按揭利息保障」，於銀行按揭貸款的首3年，如銀行按揭供款的實際利息高於3.375厘，可獲發展商補貼利率差額。
首批入場單位為第1B座3樓H室，實用面積305方呎，折實呎價約13,951元。兩房入場單位為第1A座3樓C室，實用面積444方呎，折實價574.26萬元，折實呎價約12,934元。
至於，三房售價最低單位為第1A座3樓A1室，實用面積671方呎，折實價884.76萬元，折實呎價約13,186元。
項目周二下午會開放示範單位予公眾參觀，周五(24日)開始收票，爭取月內或下月初展開首輪銷售。
資料顯示，NOVO LAND第1A期於去年7月以折實平均呎價約13,188元推出首批165伙，當時一房戶入場費約416萬元。而第1B期則於去年8月以折實平均呎價約13,998元推出首批160伙。