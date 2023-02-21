高盛：美國樓價料累跌10%　次按危機不會重現

高盛全球首席經濟學家哈哲思(Jan Hatzius)在該行2023年全球宏觀論壇表示，隨着美國利率上升，當地樓價跌勢仍將持續，樓價由高位計，跌幅或累達10%左右，相信不會爆發類似2007年的次按危機。

哈哲思解釋，目前房屋供應遠未及2007年多，當時美國房屋供應過盛，房屋空置率高企，目前則降至低於1%水平，接近歷史低位。

他相信，美國能成功令通脹回落，同時不會觸發衰退。原因包括預計春季開始，民眾實際可支配收入增加、金融環境收緊的負面影響減弱，以及中國和歐洲經濟增長加快，有助支持美國製造業。

他指，勞工市場是推動通脹下降的重要因素，雖然美國失業率仍然偏低，惟該行數據反映僱主招聘勢頭正減弱，自願離職的員工亦正減少，意味緊張的勞動力市場有所放鬆。該行估計，名義工資增速已降至4.25%左右，比去年初的5.5%增速放緩，料增速將進一步放緩至3.5%，符合美國聯儲局2%通脹目標。

鑑於通脹壓力仍大，哈哲思預計，聯邦基金利率將升至5.25至5.5厘區間，意味聯儲局將分別在3月、5月和6月各加息一次，每次加息0.25厘，並維持在該區間至2024年中。哈哲思坦言，該行在貨幣政策預測上偏「鷹」，主因美國經濟極具韌性，聯儲局的工作仍未完成。

多項經濟數據均反映美國經濟具韌性，高盛下調未來12個月美國陷入衰退的預測，由35%機率降至25%。不過，首季國內生產總值(GDP)增長仍略疲弱，料僅增長0.4%。

高盛亞太首席經濟學家迪安竹(Andrew Tilton)表示，該行維持中國今年GDP 5.5%增長預測，主要受消費和服務業帶動，年底人民幣兌每美元約反彈至6.5。

迪安竹表示，疫情對中國經濟的潛在打擊已非大問題，雖然未來將會有一波又一波的疫情高峰，但當地應對疫情的方針已十分嚴格，改變至接近與病毒共存。

至於美國的晶片產品對華出口限制影響，他指，若嚴格執行這些限制，必對中國半導體和電子產業造成實際打擊，惟仍要觀察執行力度。