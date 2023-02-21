【高盛推介】港交所逼近2個月低位 宜重新篩選合適條款產品
2023年02月21日 14:25
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高盛(亞洲)有限責任公司：香港交易所近期持續在330至340港元水平橫行整固，周二(21日)早段曾抽升高見335.4元後倒跌，最低見327元，創近兩個月新低。現報328.2元，跌約1.4%。港交所將在本周四(23日)公布去年業績，市場料純利介乎94.28億元至104.23億元，按年下跌16.8%至24.8%，並關注其管理層對今年業務指引及拓展計劃、內地ETF通等進展。
觀察個股輪證資金流向，好倉於上周五及本周一共錄得約380萬元資金流入。淡倉於上周二至上周四共錄得約540萬元資金流入後，上周五及本周一獲資金轉向沽出。
投資者需要留意，由於港交所股價回調至低位，如看好，應重新審視產品條款，避免選擇早前留意但已變得價外的認購證，當認購證變得價外，其對沖值會下跌，追蹤正股升跌的能力會減弱，認購證方面的貼價選擇可留意高敏感度港交購(24934)。中年期選擇可留意高敏感度港交購(13350)，以上兩款產品相對貼價追蹤能力相對價外證強。牛證方面可留意港交牛(64886)，與現價有約30元收回距離。
港交購24934，行使價350元，2023年5月25日到期，實際槓桿9.7倍，貼價、高敏感度、低街貨。
港交購13350，行使價368.2元，2023年6月27日到期，實際槓桿9.0倍，輕微價外、高敏感度。
港交購13175，行使價388.2元，2023年6月26日到期，實際槓桿9.9倍，行使價390元以下、3個月期以上產品最高槓桿。
港交牛64886，收回價300元，行使價298元，換股比率500，槓桿比率10.9倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
港交沽11484，行使價285.68元，2023年6月23日到期，實際槓桿8.7倍，行使價280元以上、3個月期以上產品最高槓桿之一。
港交沽11969，行使價299.68元，2023年7月26日到期，實際槓桿7.0倍，貼價、高敏感度、低街貨。
港交熊53166，收回價360元，行使價362元，換股比率500，槓桿比率9.4倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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