道指期貨跌168點 比特幣企2.5萬美元關
2023年02月21日 16:15
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美匯指數報104.07；港匯見7.8419；離岸人民幣(CNH)報6.8824；美元兌日圓報134.71；歐元處1.0675；英鎊報1.2016。金價報1,833.67美元。油價反覆，布油報83.65美元，紐油處77.12美元。比特幣升逾1%，報25,059美元。道指期貨跌168點。
焦點數據：
21:30 加拿大1月消費物價指數
21:30 加拿大12月零售銷售
23:00 美國1月成屋銷售
●恒指全日收報20,529點，跌357點或1.71%，成交1,111.76億港元，高見20,941點，低見20,503點。大型科網股領跌，金融股個別發展。https://bit.ly/3kb50Ff
●滙豐控股去年少賺7%，派息23美仙，擬首季起恢復派季息。
●滙豐香港上季稅前溢利升3倍，預期信貸損失飆57%。
●溫傑：滙豐股價累積升幅大，短線走勢料與大市同步。
●恒生銀行去年純利倒退逾27%，信貸減值撥備大增1.7倍。
●滙豐放榜 大行高盛叫「買入」，瑞銀咁評價...
●傳京東推百億補貼撼拼多多，股價挫逾8%失守190元。
●新一輪汽車免徵購置稅目錄出爐，吉汽升1%。
●內地新盤爛尾問題露曙光，內房股有追捧。
●內地A股升跌不一，其中滬綜指曾高見3,308點，全日收升16點或0.49%，報3,306點，重上3,300點關，成交3,906.91億元人民幣。板塊方面，煤炭股領升2.4%，鋼鐵股漲2%，汽車製造及有色金屬股升1.2至1.3%。https://bit.ly/3EpCg2l
本地樓市：
●屯門NOVO LAND第2B期首批146伙，一房入場費425.5萬。
●中原陳永傑：NOVO LAND第2B期折讓幅度超二手，料掀搶購潮。
●美聯布少明：屯門NOVO LAND第2B期料吸2萬票成新票王。
●鰂魚涌商住地盤傳以4.3億元轉手，逾4年貶值36%。
●青衣藍澄灣獲追價至770萬沽，代理簽約時一度暈倒...
●用家趁機入市！海日灣套三房議價後1180萬成交，4年帳蝕170萬。
外地經濟：
●高盛：美國樓價料累跌10%，次按危機不會重現。
●泰旅局料今年內地遊客將逾500萬人次。
●日高端外國人才去年中錄逾1.7萬名，呢個國家最積極...
●澳洲央行會議紀錄：通脹或持續在令人不安的高位。
企業消息：
●螞蟻又有新搞作！NBA短片將登陸支付寶。
●摩通據報本周裁減亞太區30名投資銀行家。
●「鱷王」達利奧交棒，傳獲橋水巨額補償。
●受累需求放慢，Ericsson裁員1400人減省成本。
●絕對跑贏通脹！第一代未開封iPhone升值105倍被拍出。