道指期貨跌168點　比特幣企2.5萬美元關

美匯指數報104.07；港匯見7.8419；離岸人民幣(CNH)報6.8824；美元兌日圓報134.71；歐元處1.0675；英鎊報1.2016。金價報1,833.67美元。油價反覆，布油報83.65美元，紐油處77.12美元。比特幣升逾1%，報25,059美元。道指期貨跌168點。

焦點數據：

21:30 加拿大1月消費物價指數

21:30 加拿大12月零售銷售

23:00 美國1月成屋銷售

●滙豐控股去年少賺7%，派息23美仙，擬首季起恢復派季息。

●滙豐香港上季稅前溢利升3倍，預期信貸損失飆57%。

●溫傑：滙豐股價累積升幅大，短線走勢料與大市同步。

●恒生銀行去年純利倒退逾27%，信貸減值撥備大增1.7倍。

●滙豐放榜 大行高盛叫「買入」，瑞銀咁評價...

●傳京東推百億補貼撼拼多多，股價挫逾8%失守190元。

●新一輪汽車免徵購置稅目錄出爐，吉汽升1%。

●內地新盤爛尾問題露曙光，內房股有追捧。

本地樓市：

●屯門NOVO LAND第2B期首批146伙，一房入場費425.5萬。

●中原陳永傑：NOVO LAND第2B期折讓幅度超二手，料掀搶購潮。

●美聯布少明：屯門NOVO LAND第2B期料吸2萬票成新票王。

●鰂魚涌商住地盤傳以4.3億元轉手，逾4年貶值36%。

●青衣藍澄灣獲追價至770萬沽，代理簽約時一度暈倒...

●用家趁機入市！海日灣套三房議價後1180萬成交，4年帳蝕170萬。

外地經濟：

●高盛：美國樓價料累跌10%，次按危機不會重現。

●泰旅局料今年內地遊客將逾500萬人次。

●日高端外國人才去年中錄逾1.7萬名，呢個國家最積極...

●澳洲央行會議紀錄：通脹或持續在令人不安的高位。

企業消息：

●螞蟻又有新搞作！NBA短片將登陸支付寶。

●摩通據報本周裁減亞太區30名投資銀行家。

●「鱷王」達利奧交棒，傳獲橋水巨額補償。

●受累需求放慢，Ericsson裁員1400人減省成本。

●絕對跑贏通脹！第一代未開封iPhone升值105倍被拍出。