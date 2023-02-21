恒生去年預期信貸損失飆1.7倍 與內房有關
2023年02月21日 16:42
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施穎茵（中）、張家慧（右一）
恒生銀行(00011)去年預期信貸損失按年急升1.7倍，主要與內房相關，執行董事兼行政總裁施穎茵表示，隨着內地去年底推出各項利好樓市政策，且漸見成效，故對今年內房發展持審慎樂觀態度，預期今年信貸損失將比去年低。
她重申，該行於2021年底已為內房相關信貸損失作撥備，屬最早對內房債作撥備的香港銀行，恒生的做法屬較為謹慎。
風險監控總監張家慧透露，去年已減少約180億港元的內房貸款，當中有45%有提供抵押品，按年上升4個百分點。她指，目前該行對內房相關的信貸減值覆蓋率由57%擴大至72%；於內房的敞口中，屬民企的佔比高達63%，國企及外資企業則佔20%及17%，未來將繼續留意市場發展，再作出適當提撥。
恒生去年客戶貸款按年減少6%，施穎茵解釋是當時市場氣氛所致，但隨着本港經濟活動復常，留意到近期貸款活動有所恢復，有信心下半年會有更明顯復甦。
人力資源方面，截至去年底，該行全職員工人數較2021年底減少7%，施穎茵指恒生的員工流失率與業界相若，未來將繼續在人力資源及資訊科技方面投入更多資源。