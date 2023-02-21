恒生去年預期信貸損失飆1.7倍　與內房有關

她重申，該行於2021年底已為內房相關信貸損失作撥備，屬最早對內房債作撥備的香港銀行，恒生的做法屬較為謹慎。

風險監控總監張家慧透露，去年已減少約180億港元的內房貸款，當中有45%有提供抵押品，按年上升4個百分點。她指，目前該行對內房相關的信貸減值覆蓋率由57%擴大至72%；於內房的敞口中，屬民企的佔比高達63%，國企及外資企業則佔20%及17%，未來將繼續留意市場發展，再作出適當提撥。

恒生去年客戶貸款按年減少6%，施穎茵解釋是當時市場氣氛所致，但隨着本港經濟活動復常，留意到近期貸款活動有所恢復，有信心下半年會有更明顯復甦。

人力資源方面，截至去年底，該行全職員工人數較2021年底減少7%，施穎茵指恒生的員工流失率與業界相若，未來將繼續在人力資源及資訊科技方面投入更多資源。