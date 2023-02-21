【產經直播】港股弱勢未見底？盼內地兩會現曙光？
2023年02月21日 16:53
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隔晚美股假期休市，港股周二(21日)則反覆下跌，低開27點後早段好淡爭持，但午後滙控(00005)業績出爐後，拖累大市急跌，最多跌368點，收市仍跌357點，報20,529點。港股成交奀，回調見底言之尚早？要憧憬3月初內地兩會先有機會改善疲弱氣氛？
滙控(00005)中午派成績表，去年稅前盈利跌7.3%，派末期息每股23美仙勝預期，按年升28%，並計劃今年首季起恢復季度派息，集團並表示，在完成出售加拿大銀行業務的前提下，董事會擬考慮派發每股21美仙特別股息，不過滙控股價不升反跌，表現不濟，業績要點拆解？
基建相關股率先受內地兩會消息刺激落鑊，當中昨(20日)急升的中國宏橋(01378)，今日(21日)再升1%；另外水泥股亦逆市向上，中國建材(03323)、潤泥(01313)、海螺水泥(00914)亦炒上，相關板塊兩會前仍值得追入？
科指跌3.5%，一眾科技股捱沽，當中美團(03690)宣布正式進軍香港外賣市場，並且高薪招募外賣騎手，不過股價仍然受壓跌逾4%；另外有消息指，京東(09618)計劃3月推出百億人民幣補貼活動，加強與拼多多的競爭，股價急瀉8%，已經3連跌，科技股想撈底未係時候？
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