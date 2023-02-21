【一手盤攻略】傳統豪宅區跑馬地　罕有兩房住宅

港島跑馬地屬於傳統豪宅區，居住環境舒適寧靜，整個社區散發出和諧兼高雅的氛圍，跑馬地人口結構以高收入的專業人士及中產階層為主，更是不少名人及明星的聚居地。

中原地產禮頓山第一分行經理范珮兒表示，跑馬地的物業租賃市場向來活躍，就以樓齡較新的物業計，呎租可以達60元，個別質素高的物業甚至可達80元；又相信，由於區內缺乏適合小家庭、或單身貴族居住較新的中小型單位，所以一有這類型單位推出市場，好快會成為搶手貨。

位於跑馬地山光道7A號的樓盤The Aster，由嘉里建設策劃，屬單幢式設計共29層，一共提供106伙，當中兩房單位均設有露台或平台、實用面積由581至698平方呎；而頂層則設有2個三房一套連儲物室大單位，實用面積均為1,249平方呎。單位景觀多外望翠綠山坡及賽馬會會所，住客會所設有健身室、宴會廳、天台花園、瑜伽室、共享空間等。由於項目已屆現樓，所以一買入單位就可以即時入住或出租。

The Aster附近更有不少休閒設施，例如跑馬地馬場以及香港大球場；又鄰近多個會所，包括馬會會所、香港足球會等。而且，跑馬地生活配套成熟，各類民生商店、超市應有盡有；想更多選擇，步行至人氣旺地銅鑼灣，亦只需15至20分鐘。

另外，The Aster交通四通八達，住戶出行可選擇附近的巴士、小巴或電車；由樓盤步行至港鐵銅鑼灣站，亦僅18分鐘。若然駕車的話，前往中環不用10分鐘，而經紅磡海底隧道前往九龍，道路暢通時，同樣約10分鐘便過海。

校網方面，跑馬地屬於名牌精英校網，小學為12校網，而中學就屬於灣仔區，有皇仁書院、香港華仁書院等名校。想知多啲跑馬地The Aster的樓盤嘅優勢？立即去片！