廖嘉豪：多元化資產組合中保持審慎

環球金融市場年初表現的奇怪之處在於「低質素」資產引領了升勢。垃圾債券市場中，評級最低的債券回報跑贏，去年的落後股，即是一些沒有盈利的科技股，年初至今跑贏派息穩健增長的優質股份。近月的美股反彈，看起來與周期性牛市截然不同。周期性牛市通常出現在經濟能夠以高於趨勢速度增長的時期，並非目前情況。

美國最近公布的經濟數據相互矛盾和令人困惑(甚至令人難以置信)。這是甚麼意思呢？樂觀或悲觀的投資者，都可從數據中找到支持自己觀點的證據。要留意的是，先導指標仍反映美國經濟或陷入衰退，例如美國國債孳息曲線依然倒掛，過往在孳息曲線倒掛後平均十個月經濟或萎縮。雖然勞動力市場的基本數據比預期強，但企業盈利比預期疲軟並且下跌得更快，科技企業裁員人數是2000年初以來最嚴重，新屋銷售放緩，地產相關就業亦面臨風險。投資者或已經在2022 年經歷了熊市最惡劣的階段，但目前並非一切已清晰明朗。考慮到這一點，投資者應對完全投資的資產組合持謹慎態度，尋求投資級別債券和股息收益以產生回報。

美股整體部署仍適宜保持防禦姿態。最近服務業表現好於製造業，但去年12月ISM(供應管理協會)指數均低於50，釋放初步警告信號，通常指向活動收縮。當這種情況發生在2001年和2008年時，必需消費品和醫療保健行業股份在隨後六個月中表現最為穩定。在美國股息穩健增長公司中，消費必需品行業是主要代表。人口壽命延長加上全球不斷壯大的中產階級為醫療保健行業，提供了長期正面因素。未來，當通脹下降和失業率上升促使聯儲局採取寬鬆政策時，資訊科技和非必需消費品行業股份或有好表現。美國股市通常在衰退中期觸底，這可能發生在正式確認衰退之前。那時，大家不妨在股票部署上考慮承擔更多風險。

在不確定的市場環境中，投資者或可聚焦具長線增長潛力的領域，包括生物科技和生命科學、能源(包括新舊能源)、防禦性工業和中國股票，並避免以為自己能在最低價買入並在最高價沽出，而對市場擇時部署。由於經濟放緩可能持續，生物科技和生命科學等非周期性增長股具潛在機會。同時，專注於前沿生物製品研究、生命科學工具和基因編輯的創新者估值有所提高。短期內歐洲的能源安全可能涉及增加從西方盟國進口石油，尤其是天然氣。隨着中國重新開放，由於預計世界其他大部分地區都放緩，油組已經削減生產目標。

因此，預計今年油價的跌幅，或低於過往通常在美國經濟衰退期間遇見的程度，從而使美國能源龍頭企業的自由現金流收益率，有機會維持在接近雙位數水平。新能源行業方面，在歐洲、美國和中國，對清潔能源、電動汽車和能源效率的公共投資已經在增加，其中包括美國《降低通脹法案》中撥給氣候變化預防的3690億美元。補貼可能鼓勵汽車製造商改變他們的電動汽車產品組合。隨着全球電動汽車生產的回升，鋰和銅等關鍵金屬的採礦能力短缺，應該會使礦商和電池生產商受惠。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪