豐盛生活服務：繼續物色收購目標　人手未成挑戰

執行董事李國邦表示，集團在過去5年進行3次收購，成功將公司由本來的只專注機電工程業務，轉型至目前的綜合生活服務公司。未來公司仍會繼續物色與生活服務相關的公司，團隊從無間斷尋找潛在收購企業。

他指，收購與否主要視乎該企業能否為集團帶來協同效應。他又強調，集團目前淨現金達3億元，財政穩健且資金充裕，足以兼顧派息和進行收購。

不少行業要臨勞工短缺問題，首席財務官兼公司秘書陳祖偉表示，公司人手約2.08萬，人力配置上有優勢，故人手未成挑戰。

疫情在過去驅動集團清潔服務收入增長，他不擔心相關需求減少，主因市民對病毒預防及個人衛生意識增強，對預防及清毒服務的需求料持續增長，加上有政府合約支持，故相信清潔業務增長勢頭持續。

他又指，集團綜合生活服務中，清潔服務收入為8.26億元，當中政府和非住宅合約各佔40%，其餘20%則來自住宅合約，料政府合約增長潛力龐大。

行政總裁林煒瀚預期，隨着香港開關，展覽會議行業有望復甦，有助旗下保安護衛及活動服務增長，通關對集團一定有正面影響。林認為，三大板塊同樣重要，同樣是集團增長引擎，互相取長補短。