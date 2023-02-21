傳中小型銀行按息低至3.125厘　經絡：料屬短暫優惠

市傳有中小型銀行下調按揭息率爭取按揭業務，經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，近期中小型銀行對於按揭市場持相對積極態度，較早前有中小型銀行上調現金回贈至近年新高，現時再有中小型銀行下調按揭息率至同行新低，當中相信因早前一個月銀行同業拆息（HIBOR）曾於高位回落，使銀行拆借成本有所下降，並有條件推出相對優惠的方案吸引客戶。但他指上述中小型銀行的市場佔比不多，相信未必會引發新一波減息戰。

另外，一個月HIBOR連升5個交易日至今日2.88厘。曹指，美國消費物價指數(CPI)未有顯著回落，美國上半年仍有條件再次加息。而金管局於今個月兩度接港元，銀行體系結餘已回落至現時約770億港元，料HIBOR短期內將反覆升至3厘以上水平，銀行或因資金成本壓力下而調整按揭息率。

他相信，上述中小型銀行的低息按揭計劃只屬短暫，有意入市的買家或轉按人士應把握機會於優惠期內及早申請，鎖定低息優惠。

據悉，中小型銀行按息低至3.125厘及為全行最低。以500萬元貸款額，年期為30年為例，若以上述中小型銀行P按計劃實際息率為3.125厘計算，每月供款為21,419元，壓力測試要求為45,374元，對比現時一般大型銀行P按計劃實際息率為3.475厘，每月供款為22,383元，壓力測試要求為47,185元，上述中小型銀行P按計劃每月供款可減少964元或4.3%，壓力測試要求可減少1,811元或3.8%。