活力午餐明起恢復學校飯盒供應　大家樂指已加強品質監控

大家樂指出，過去數年，因新冠疫情導致學校停課，不少員工已離職或轉投其他行業，人手因而出現短缺。另一方面，在政府宣布全面復課後，活力午餐需生產超過10萬個飯盒，數量比復課前增加三至四倍。面對龐大的飯盒需求，集團不停以各種途徑增聘員工，並由其他業務單位調配人手到活力午餐協助。目前，活力午餐已增聘足夠員工以滿足產能需求，並加強監督及員工培訓，以提升所有員工的食品安全意識。

集團提到，活力午餐擁有ISO 22000和HACCP等國際食物安全標準認證，一向嚴格遵從食安管理準則，並已採取一系列措施，包括加強食物品質監控，嚴格遵從ISO 22000及HACCP系統、即日開始把每日生產的飯盒抽樣送往化驗，加強監控、加強監督及員工培訓，以提升所有員工的食品安全意識、加強產品追溯系統、審視餐單組合，減低餐單複雜性，以確保食品安全，以及增加物流車隊，務求將飯盒盡快送到學校。