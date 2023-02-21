活力午餐明起恢復學校飯盒供應 大家樂指已加強品質監控
2023年02月21日 18:43
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本港連鎖餐飲集團大家樂(00341)旗下學校午膳供應商活力午餐因食品安全問題，於周一及二(20至21日)暫停供應飯盒，以檢視所有產製工序及在廠房進行深層清潔消毒。公司最新在聲明中表示，早前活力午餐送往檢驗的飯盒樣本，化驗結果均為合格，而上周食環署檢取的樣本，包括11個食物樣本及25個環境樣本，化驗結果同為合格，活力午餐將於周三(22日)恢復供應飯盒予各學校，並將繼續與各學校保持緊密溝通，釋除學校及家長的疑慮。
大家樂指出，過去數年，因新冠疫情導致學校停課，不少員工已離職或轉投其他行業，人手因而出現短缺。另一方面，在政府宣布全面復課後，活力午餐需生產超過10萬個飯盒，數量比復課前增加三至四倍。面對龐大的飯盒需求，集團不停以各種途徑增聘員工，並由其他業務單位調配人手到活力午餐協助。目前，活力午餐已增聘足夠員工以滿足產能需求，並加強監督及員工培訓，以提升所有員工的食品安全意識。
集團提到，活力午餐擁有ISO 22000和HACCP等國際食物安全標準認證，一向嚴格遵從食安管理準則，並已採取一系列措施，包括加強食物品質監控，嚴格遵從ISO 22000及HACCP系統、即日開始把每日生產的飯盒抽樣送往化驗，加強監控、加強監督及員工培訓，以提升所有員工的食品安全意識、加強產品追溯系統、審視餐單組合，減低餐單複雜性，以確保食品安全，以及增加物流車隊，務求將飯盒盡快送到學校。