【多圖】拍賣行單日沽9物業　映灣園銀主盤低估價16%售

樓市氣氛轉旺，環亞物業拍賣董事總經理區蘊聰表示，周二拍賣共吸引逾100組買家到場，為近年少見，期間共售出9項物業，當中8項為住宅銀主盤，單日售出數量為近3年最多，大部分買家為用家。至於拍賣前亦售出7個物業，其中6個為銀主物業。

該批物業成交金額共8,455萬元，包括豪宅、大型私人屋苑、公屋及居屋，以及工業單位，其中，中半山高雲大廈低層802室，實用面積約1,947方呎，開價3,400萬元，以3,650萬元拍出，搶高約7.4%，呎價約18,747元。而何文田天鑄1座中層D室，實用面積約994方呎，推拍價2,200萬元，以2,340萬元沽出，呎價約23,541元，高開價約6.4%。

另外，同場亦各售出一個荃灣中心、天水圍嘉湖山莊及東涌映灣園單位，其中，即映灣園1座高層E室，實用面積約541方呎，開價500萬元，被搶至550萬元賣出，呎價約10,166元，較開價高約10%。該單位銀行網上估價約656萬元，成交價低約106萬元或約16.2%。而荃灣中心及嘉湖山莊單位分別以415萬元及595萬元售出，高開價約9.2%與21.4%。

同時，場內亦賣出新蒲崗新居屋景泰苑一個高層16室，實用面積約293方呎，未補價第二市場開價260萬元，最終以290萬元售出，呎價約9,898元，較開價高出約11.5%。