日電子巨頭：受美打壓　華勢失「世界工廠」地位？

中美鬥爭白熱化令愈來愈多跨國企業感到為難。日本電子部件巨頭京瓷的社長谷本秀夫表示，隨着美國政府加緊管制尖端技術輸出，中國繼續擔當「世界工廠」的角色岌岌可危。

京瓷的產品應用範圍相當廣泛，於半導體生產設備的陶瓷部件領域，更有接近七成的全球市場份額。谷本表示，即使中國的人工智能(AI)和軟件技術尚有一定優勢，過去多年來從海外輸入技術再把產品出口的模式，恐怕已不可行，原因不但工資上漲，還有中美關係愈趨緊張，從內地廠房輸出產品到「某些地區」難度增加。

他續指，中國取得尖端技術愈益困難下，京瓷繼續在華設廠生產並出口已近乎不可能，這也是集團早前調低3月底止本財政年度經營溢利指引約31%的原因之一。事實上，京瓷早於2019年便因應美國前朝政府對中國貨加徵關稅，把中國的影印機產能遷往越南，車載鏡頭產能遷往泰國。

英特爾傳延向台積電下單

高盛亞太首席經濟學家迪安竹表示，若美國嚴格執行對華晶片產品的出口限制，必對中國半導體和電子產業造成實際打擊。

另邊廂，市傳英特爾(Intel)要2024年第四季才會向台積電下單用3納米製程生產晶片。業界消息指，這是因為英特爾近年頻繁修改其個人電腦(PC)產品的藍圖，亦與台積電把3納米製程的大部分產能留給蘋果公司(Apple Inc.)有關，其實台積電斥巨資開發的3納米製程，訂單排得相當之滿，獲高通、聯發科技和英偉達(Nvidia)等主要客戶捧場，反而加強版N3E製程由於成本關係，訂單未必太多。