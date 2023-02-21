破千萬成交！新都城三房1068萬易手　呎價1.53萬元

將軍澳新都城樓價再破千萬，屋苑有套三房單位，以1,068萬元易手。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21溢榮郭少玲稱，筲箕灣居屋東濤苑B座低層4室，實用面積約638方呎，三房間隔，去年5月放盤，未補價第二市場開價790萬元，其後降至779萬元，近期調整至759萬元，終獲綠表客以680萬元承接，呎價約10,658元，低於去年同類型做價。

●中原陳凱超表示，西灣河嘉亨灣1座高層E室，實用面積約493方呎，兩房間隔，望山景，以1,070萬元易手，呎價約21,704元，新買家屬於用家，原業主於2004年以433萬元買入，持貨19年帳面獲利637萬元，升值約1.47倍。

●美聯范浩銘指，鰂魚涌太古城恒天閣高層G室，實用面積約567方呎，兩房間隔，同區用家趁財案公布前加快入市，以1,120萬元成交，呎價約19,753元，原業主於2011年8月以約738萬元購入，轉手帳面獲利約382萬元。

●利嘉閣吳玉蘭透露，鰂魚涌康怡花園N座極高層單位，實用面積約461方呎，兩房間隔，獲多位買家洽購，原業主一直企硬不減價，最終以826萬元成交，呎價約17,918元，屋苑2月暫錄約12宗買賣，現時有約268個放盤，入場費約690萬元。

●世紀21日昇蔡嘉駿指，北角百福花園百利閣高層相連單位，實用面積約1,160方呎，原則套三房設計，望樓景，獲買家以1,300萬元承接，呎價約11,207元，原業主早於2010年4月以800萬元購入，持貨約13年帳面獲利500萬元。

●中原簡英譓透露，上環帝后華庭1座中層D室，實用面積約516方呎，三房間隔，望市景，以1,085萬元易手，呎價約21,027元，原業主於2011年以640萬元買入，持貨約12年帳面獲利445萬元，單位升值約70%。

●中原鄧國昌稱，西半山輝鴻閣低層D室，實用面積約961方呎，套三房間隔，望街景，以1,820萬元連車位易手，呎價約18,939元，新買家屬於用家，原業主於2007年以825萬元連車位買入，持貨約16年帳面獲利995萬元。

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九龍區

●香港置業黎俊華表示，長沙灣泓景臺2月暫錄7宗買賣，其中2座中層B室，實用面積約682方呎，三房間隔，望園景，以約1,130萬元放盤約兩個月後，吸引區內客洽詢，雙方經議價後減價約80萬元，以1,050萬元易手，呎價約15,396元，低市價約2%。

●美聯邵偉信稱，長沙灣居屋麗翠苑4座高層1室，實用面積約443方呎，兩房間隔，最初於未補價第二市場以550萬元放售，減價至530.8萬元易手，呎價約11,982元，原業主於2019年9月以285.38萬元購入，持貨逾3年帳面獲利245.42萬元。

●中原吳家俊指，長沙灣喜薈2座高層D室，實用面積約504方呎，兩房間隔，以850萬元易手，呎價約16,865元，原業主於2015年8月以705.6萬元買入，持貨約7年半帳面獲利144.4萬元，單位升值約兩成。

●美聯彭文浩表示，西南九龍GRAND AUSTIN第3座中層C室，實用面積約1,228方呎，套四房連工人套房間隔，連1個車位獲買家斥資4,410萬元承接，呎價約35,912元，九龍站一帶屋苑2月暫錄約13宗二手買賣。

●世紀21家天下黎振傑透露，奧運站帝柏海灣2座中層G室，實用面積約473方呎，兩房間隔，望市景，以980萬元成交，呎價約20,719元，原業主於2014年7月以700萬元購入，持貨9年帳面獲利280萬元，單位期內升值約40%。

●香港置業曾家輝透露，大角咀港灣豪庭10座低層H室，實用面積約347方呎，兩房間隔，望市景，以約600萬元即日獲區內客洽詢，經議價後決定以575萬元易手，呎價約16,571元，新買家為首置客，睇樓1次決定購入單位。

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新界區

●中原柯勇表示，將軍澳新都城2月暫錄約17宗買賣，包括1期5座高層H室，實用面積約698方呎，套三房間隔，最新以1,068萬元易手，呎價約15,301元，原業主於2010年8月以518萬元購入，持貨約12年半帳面獲利550萬元，單位升值約1.06倍。

●世紀21將軍澳魏仕良稱，將軍澳南豐廣場5座高層H室，實用面積約452方呎，兩房間隔，以688萬元沽出，呎價約15,221元，原業主於2014年5月以443萬元購入，帳面獲利245萬元，物業約9年升值約55%。

●美聯尹皓霆指，將軍澳日出康城GRAND MONTARA第1B座高層E室，實用面積約716方呎，套三房間隔，望海景，開價1,100萬元放售，議價僅兩萬元，以1,098萬元購入，呎價15,335元，原業主於2019年7月以1,005.8萬元購入，逾3年帳面賺92.2萬元。

●中原伍錦基表示，將軍澳清水灣半島6座高層F室，實用面積約526方呎，兩房間隔，望山景，去年10月開價795萬元，在多客搶購下，以708萬元成交，呎價約13,460元，原業主於2000年10月以217萬元購入，持貨約22年多，帳面獲利491萬元離場。

●世紀21奇豐廖振雄稱，西貢苑E座中層C室，實用面積約299方呎，兩房間隔，望內園景，原先開價360萬元，終減價30萬元，以330萬元沽出，呎價約11,037元，低市價約5%。

●世紀21奇豐蔡蓓指，馬鞍山曉峯灣畔3座中層A室，實用面積約482方呎，兩房間隔，望沙田海景，放盤5個月，叫價750萬元，經議價後減價44萬元，以706萬元成交，呎價約14,647元，呎價創屋苑近半年新高。

●世紀21奇豐趙詠欣表示，馬鞍山迎海．星灣御22座低層G室，實用面積約546方呎，兩房連一儲物室間隔，望全海星灣海景，原先開價1,050萬元，放盤4個月，減價52萬元，獲買家以998萬元承接，呎價約18,278元。

●中原胡耀祖指，馬鞍山區2月暫錄約128宗二手買賣，其中新港城Q座高層4室，實用面積約361方呎，兩房間隔，開價約600萬元，議價後以580萬元易手，呎價約16,066元，新買家為上車客。

●中原黎宗文稱，沙田及大圍區2月暫錄約143宗二手買賣，沙田第一城21座中層B室，實用面積約451方呎，套三房間隔，月初放盤時叫價約660萬元，議價後售638萬元，呎價約14,146元，累減22萬元，新買家為區內換樓客。

●世紀21奇豐楊麗娟透露，沙田濱景花園4座中層H室，實用面積約644方呎，三房間隔，望河景，原先叫價938萬元，放盤5個月，減幅約12.6%，累減118萬元，以820萬元沽出，呎價約12,733元。

●中原霍栢雄表示，沙田御龍山2月暫錄約兩宗買賣，屋苑7座低層B室，實用面積約1,011方呎，套三房及工人套房間隔，放盤開價約1,700萬元，議價後以1,668萬元沽出，呎價約16,499元，新買家為外區家庭客。

●中原吳嘉權指，火炭銀禧花園2月暫錄9宗買賣，屋苑3座中層D室，實用面積約506方呎，兩房間隔，開價約730萬元，議價後以700萬元易手，呎價約13,834元，新買家為上車客。

●美聯賴嘉敏表示，大埔白石角逸瓏灣低座18座低層B室，實用面積約771方呎，套三房單位，享海景，原先開價1,075.2萬元，迎買家為外區換樓客，議價25.2萬元，終以1,050萬元成交，呎價約13,619元，原業主持貨逾8年，帳面獲利約120萬元。

●中原劉德興稱，粉嶺名都1座中層H室，實用面積約376方呎，兩房間隔，放盤時開價約480萬元，議價後以458萬元易手，呎價約12,181元，累減約22萬元，新買家為年輕上車客，怕遲買會貴，即決定入市自用。

●中原溫旭銘表示，元朗YOHO MIIDTOWN第5座低層B室，實用面積約475方呎，兩房間隔，叫價750萬元，微減2萬元，以748萬元沽出，呎價約15,747元，新買家為同區分支家庭，睇樓近一個月入市。

●中原曾慧敬指，天水圍區2月暫錄得約50宗居屋買賣，包括屏欣苑C座低層3室，實用面積約377方呎，兩房間隔，未補價第二市場叫價400萬元，以393萬元沽出，呎價約10,424元，新租樓多時，中籤今期白居二隨即入市。

●祥益林偉光表示，天水圍居屋天祐苑C座高層4室，實用面積約538方呎，兩房間隔，原業主增加議幅，累積減價達43萬元，區外綠表客遂便決定以315萬元購入自用，呎價約5,855元。

●祥益林偉光稱，屯門豫豐花園7座中層A室，實用面積約362方呎，兩房設計，減價18萬元，區內首置客見屋苑鄰近家人居所，方便照應，決定以420萬元購入自用，呎價約11,602元。

●祥益黃文樂指，屯門公屋田景邨11座高層4室，實用面積約375方呎，兩房間隔，同屋苑白居二客，見家人同住於該屋苑，方便照應，獲減價10萬元，以190萬元即睇即買，呎價約5,067元。

●美聯周麗萍表示，屯門卓爾居3座中層H室，實用面積約512方呎，新買家為區外換樓客，議價8萬元，終以672萬元成交，呎價約13,125元，原業主於2012年以約279萬元購入，持貨逾10年帳面獲利約393萬元，期內物業升值逾1.4倍。

●利嘉閣李佩珍稱，荃灣韻濤居A座中層2室，實用面積約738方呎，套三房連儲物房間隔，望海景，原先叫約988萬元放盤，近期下調叫價，並獲買家洽詢，議價後累減約23萬元，以約965萬元成交，呎價約13,076元。

●中原范德輝指，青衣居屋青盛苑高層9室，實用面積約381方呎，兩房間隔，去年中在已補價自由市場叫價490萬元放售，今年1月降價至430萬元，以390萬元沽出，呎價約10,236元，新買家另購單位供父母居住。

●美聯李貫甡表示，青衣灝景灣8座中高層F室，實用面積約498方呎，兩房間隔，區內分支家庭，帶票睇樓，原業主初放盤叫價930萬元，最終以825萬元成交，累減105萬元，呎價約16,566元。

●利嘉閣劉景駿指，東涌區2月錄約61宗二手買賣，已超過上月全月，昇薈10座高層C室，實用面積約445方呎，兩房間隔，成交價約628萬元，呎價約14,112元，新買家連租約買入，用作長線收租，以現時租金約1.38萬元計，料可享約2.6厘回報。

●中原王文彬稱，東涌藍天海岸6座高層G室，實用面積約388方呎，一房間隔，享山景，叫價595萬元，放盤僅約10日，經上車客洽購後，減價15萬元，隨即以580萬元沽出，呎價約14,948元，原業主於2019年7月以600萬元購入，持貨逾3年帳面微蝕20萬元。

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