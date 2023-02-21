【成功吸金】中國1月實際使用外資金額回升

外媒報道，中國1月份實際使用外資金額回升至去年6月以來最高水平，扭轉過去兩個月雙位數下跌的劣勢。報道引述中國商務部周一(20日)聲明，指中國上月實際使用外資金額達到1,280億元人民幣(187億美元)，按年增長14.5%，當中高科技製造業增長75%。

近期，內地政府加強吸引外資之際，亦擔心在華外企離開或減低投資。原因是過去三年，許多外企在防疫政策下，因營商環境艱難、地緣政治緊張局勢及全球供應鏈多元化，造成對內地投資下降。

而商務部長王文濤上周走訪山東省外企，承諾會加大努力將更多「高質量」外資吸引過來，將優質外資留下來。商務部聲明，王文濤走訪法國液化空氣煙台製造基地及青島海克斯康智慧產業園等七家外資企業。

據日本財務省數據計算，日本去年對中國及香港淨投資1.4萬億日圓(817.47億港元)，創2016年以來新低。而去年底受日本媒體調查的日本大型製造商中，逾半企業表示計劃減低對中國作為零組件供應商的依賴。

針對外企減少投資，內地部分省市亦試圖扭轉局面。天津上個月於東京及大阪舉辦投資者路演，青島在2月亦採取同樣行動。