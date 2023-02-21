新盤開展搶客戰！屯門大項目首推146伙價單應市
2023年02月21日 21:01
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一手市場再有新盤開價，屯門大型項目公布首張價單，以折實平均呎價13,288元推出首批146伙，入場一房戶的折實價為425.5萬元起。項目同日開放示範單位，並旋即吸引睇樓客參觀。
●屯門兆康NOVO LAND第2B期首批146伙 折實平均呎價13,288元
新鴻基地產(00016)屯門兆康NOVO LAND第2B期，周二(21日)公布首張價單，涉及146伙，折實平均呎價約13,288港元，今期首批一房入場費為425.51萬元。新地副董事總經理雷霆表示，首張價單屬「北都歡騰價」，定價比鄰近二手樓價低約一成，料可延續同系列上一期旺勢。
新地代理總經理陳漢麟指，首批單位實用面積305至703方呎。售價方面，價單提供3種付款方法，扣除最高15%折扣優惠後，折實售價介乎425.51萬至947.32萬元，折實呎價由12,780至14,196元。
●藍田KOKO ROSSO4日收逾4,500票
會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO ROSSO，周二(21日)公布截止晚上6時，4日內已累計接獲4,500張入票，按周五(24日)首輪公開發售的148伙計，超額認購逾29倍。
●何文田天鑄第2期四房7,854萬元招標售出
據項目成交紀錄冊顯示，新鴻基地產(00016)旗下何文田天鑄第2期，周二(21日)以招標形式沽出第1座18樓B室，實用面積1,823方呎，四房間隔，設私人升降機大堂，成交價7,854.03萬元，呎價約43,083元。資料顯示，上述單位買家享有送贈傢俱優惠。
●利奧坊‧壹隅周六發售20伙
恒基地產(00012)旗下旺角利奧坊‧壹隅，周二(21日)上載銷售安排，落實周六(25日)發售20伙。恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，上述包括3伙開放式戶、13伙一房戶及4伙兩房戶，實用面積由208至447方呎，折實售價541.69萬至958.05萬元，折實呎價20,997至26,578元。該盤亦將於下周五招標發售6伙，及於3月7日招標賣兩伙。
●黃竹坑站揚海兩房呎價約34,573元
由嘉里建設(00683)及信和置業(00083)等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第2期揚海，周二(21日)以1,811.6萬元售出第1A座25樓C室，實用面積524方呎，兩房間隔，呎價約34,573元。
●將軍澳日出康城LP10四房售2,485萬元
以現樓形式銷售的南豐集團旗下將軍澳日出康城LP10，周二(21日)以招標形式售出一個四房戶，單位為第1座48樓A室，實用面積1,203方呎，成交價2,485萬元，呎價約20,657元。連同今日售出單位，項目重新開售不足一周售出9伙，當中6伙為逾2,000萬元四房海景戶，套現約2億元。
●白石角朗濤連花園特色戶售2,909萬元
鷹君(00041)旗下大埔白石角朗濤，，最新招標沽出第2座地下A室，實用面積1,298方呎，三房間隔，連717方呎花園及1個車位以2,909.3萬元，呎價約22,414元。