新盤開展搶客戰！屯門大項目首推146伙價單應市

一手市場再有新盤開價，屯門大型項目公布首張價單，以折實平均呎價13,288元推出首批146伙，入場一房戶的折實價為425.5萬元起。項目同日開放示範單位，並旋即吸引睇樓客參觀。

●屯門兆康NOVO LAND第2B期首批146伙 折實平均呎價13,288元

新地代理總經理陳漢麟指，首批單位實用面積305至703方呎。售價方面，價單提供3種付款方法，扣除最高15%折扣優惠後，折實售價介乎425.51萬至947.32萬元，折實呎價由12,780至14,196元。

●藍田KOKO ROSSO4日收逾4,500票

會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO ROSSO，周二(21日)公布截止晚上6時，4日內已累計接獲4,500張入票，按周五(24日)首輪公開發售的148伙計，超額認購逾29倍。

●何文田天鑄第2期四房7,854萬元招標售出

●利奧坊‧壹隅周六發售20伙

●黃竹坑站揚海兩房呎價約34,573元

●將軍澳日出康城LP10四房售2,485萬元

以現樓形式銷售的南豐集團旗下將軍澳日出康城LP10，周二(21日)以招標形式售出一個四房戶，單位為第1座48樓A室，實用面積1,203方呎，成交價2,485萬元，呎價約20,657元。連同今日售出單位，項目重新開售不足一周售出9伙，當中6伙為逾2,000萬元四房海景戶，套現約2億元。

●白石角朗濤連花園特色戶售2,909萬元