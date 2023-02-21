蝕讓急蔓延！大埔半新樓4年輸170萬　青衣細價樓3年貶8%

「蝕本貨」成買家首選入市對象。半新盤蝕幅更顯著，中原鄭志遠稱，大埔白石角海日灣B2座中層A室，開價約1,250萬元，議價後售1,180萬元，呎價約13,455元。據悉，原業主於2019年以1,350萬元購入，持貨約4年帳蝕約170萬元，貶值約12.6%。

就算「細細粒容易食」的細價樓亦難逃輸錢命運。美聯蘇順華稱，翠怡花園3座高層B室，實用面積約365方呎，1月底開價550萬元，減價13萬元，獲外區上車客購入，呎價約14,712元。原業主於2019年7月以585萬元購入，期內帳面貶值約8.2%。

該行李貫甡稱，同區居屋青華苑C座中層7室三房戶，實用面積約554方呎，1月於已補價自由市場叫價600萬元，剛獲外區客以540萬元購入，呎價約9,747元，原業主持貨約3年帳蝕10萬元。

東涌區也見蝕讓。中原王文彬指，藍天海岸6座高層G室一房戶，放盤僅約10日，減價至580萬元沽，呎價約14,948元，較2019年7月購入價帳面低約20萬元。

此外，消息透露，鰂魚涌一個商住地盤，傳以買賣公司形式轉手，成交價約4.3億元，以可建樓面計，呎價約1萬元。據了解，地盤原業主為資深投資者，約5年帳面貶值逾2.4億元，損手逾3成。