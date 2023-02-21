美股道指跌300點　家得寶挫逾4%

市場憂慮近期頑固通脹數據會令利率升至更高水平，美股周二早段全線下跌，道指跌300點，報33,525點；標指跌34點，報4,044點；以科技股為主的納指跌118點，報11,668點。港股夜期報20,635點，升89點，高水106點。

儘管美國聯儲局加息步伐未停，惟美國經濟數據卻始終異常火熱，強勁的增長亦導致物價回落速度也慢過預期。投資銀行高盛指出，多項數據均反映美國經濟具備韌性，故把未來12個月陷入衰退的預測機率，由原來的35%大降至25%。此一預測意味經濟有很大機會實現「軟着陸」，即通脹回落的同時也不會引發衰退。

高盛全球首席經濟學家哈哲思(Jan Hatzius)解釋，預計從春季開始，通脹回落讓美國人的實際可支配收入增加，加上金融條件收緊的負面影響減弱，以及外圍環境好轉支持美國的製造業，故相信美國可以避過衰退。不過，在這些利好因素發揮之前，他認為今年首季度美國的國內生產總值(GDP)仍會略顯疲弱，料僅增長0.4%。

值得注意的是，接下來相對穩健的經濟表現，其實也可能是一把「雙刃劍」，令通脹頑固及利率持續高企。哈哲思預計，聯邦基金利率將升到5.25至5.5厘的區間，意味聯儲局將分別在3月、5月和6月各加息一次，每次加息0.25厘，並料維持在該區間至2024年中。他坦言，之所以在貨幣政策預測上偏「鷹」，主要原因是經濟極具韌性，聯儲局穩定物價的工作仍未完成。

相對於華爾街的觀點，零售企業對前景看法更加審慎。家居裝修用品零售商家得寶估計，截至明年1月底止的本財政年度，整體收入及同店銷售將會持平，攤薄後每股盈利更會下跌「中單位數」(通常指3至7%)。上月底止財季的業績增長亦已明顯放緩，收入及純利的按年增幅僅為0.31%及0.29%，拖累該公司股價早段跌4.48%。

大型連鎖超市沃爾瑪截至1月底止財季收入按年增長7.31%，惟截至明年1月底止本財年的收入增長指引僅2.5至3%(按固定匯率計)，遠差過市場預期，或上財年的7.4%。財務總監雷尼不諱言消費者依然「壓力山大」，資產負債表趨緊，儲蓄率亦較之前低。雖然上財季純利按年大增76.16%，但市場明顯更擔心今年增長將大幅放緩。沃爾瑪股價周二早段曾跌0.7%。

另外，早前英國律師事務所Harcus Parker代表一眾企業向信用卡公司Visa及Mastercard提起集體訴訟，指控這兩企借着其壟斷地位，向企業收取的「多邊系統交換費(MIF)」不合理地過高。外媒最新引述消息指，今次訴訟爭取的賠償額最少是75億英鎊(約711億港元)，最終金額更可能翻倍，或成為英國史上金額最高的反壟斷申索案件。Visa及Mastercard股價周二早段0.63%及1.4%。