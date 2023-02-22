東方日報B1：滙控「息」誘股東　英股價上衝

「獅王」宣派第二次股息每股23美仙，全年股息32美仙，為2018年後最高，並將今年及明年的派息比率定於50%。行政總裁祈耀年表示，正常做法是首3季派發等額季息，再加金額較高的末期息，暫未能透露實際季息金額。不過，若今年達到有形股本回報率(ROTE)12%及派息比率50%的目標，估算今年全年股息達到50美仙，接近疫情前水平(約51美仙)，以周二香港收市價計算，預測股息率有6.77厘。

滙控表明提前於今年5月公布今季業績時，考慮視乎適當的資金水平進行回購，並考慮在完成出售加拿大銀行業務後，明年初派特別息每股21美仙，亦預期把額外過剩資本分配至內部增長及投資機會，並有機會進行額外股份回購。

去年滙控多個財務指標略勝市場預期，全年列帳基準除稅前利潤按年倒退7.28%至175.28億美元(約1,367億港元)，若扣除出售法國業務損失等項目的經調整稅前利潤則揚升16.53%至240.1億美元。若單計第四季，列帳及經調整稅前利潤按年皆增長超過90%。加息周期帶動全年淨利息收益率擴28點子至1.48%，淨利息收益按年增長23.1%至326.1億美元。

滙控今年淨利息收入指引為至少360億美元，即升約一成，較市場預期的370億美元保守。雖然滙控預期美國聯儲局可能會再加一至兩次息，每次加0.25厘，不過，集團財務總監艾橋智表示，無意更改有關指引，乃考慮到顧客把存款轉為定存、同業競爭等情況，加上港元拆息回軟料屬暫時性，但恐怕對淨利息收入形成拖累，遂決定維持審慎。

去年滙控於高通脹下仍將經調整成本增長限制在1%，本年目標為升約3%(按IFRS 4基準計算)，當中包括最高3億美元的遣散費。祈耀年表示，集團繼續改善效益，進一步精簡架構及數碼化，後者或導致一些人手減少，但強調向來只會給予成本指引。

主席杜嘉祺表示，客戶駕馭地緣政治環境依然挑戰重重，惟西方與中國關係似乎相對穩定，中美元首去年對話「意義舉足輕重」，就算美國今年預期將實施更多制裁，甚至互徵關稅，中國重新開放有利推動與德國、法國和英國等重要夥伴加強對話。滙控定當繼續與全球各地政府積極溝通。

凱基亞洲投資策略部主管溫傑表示，市場或對滙控無具體回購計劃略感失望，但全年業績與該行預期相若，全年派息略高於他預期，對滙控全年業績收貨，惟股價早前已累積太多升幅，很多利好因素已被反映，短線走勢相信繼續與大市同步。不過，投行高盛指，滙控資本狀況佳及資本回報更快，抵銷信貸成本的審慎指引，遂維持「買入」評級及目標價70港元。