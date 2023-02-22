陳錦興：洛陽鉬業估值合理　咩位可吼？

金屬鉬被廣泛應用於鋼鐵、石化、機械、醫藥和農業等部門，是內地經濟重啟、復常過程中最為敏感的資源之一。近期內地鋼廠集中招標，也在推升鉬價，早前曾創17年高位，預期鉬價一季度仍維持在高位。

除了鉬資源，洛陽鉬鉬業在海外擁有鈷礦，兩者在新能源領域，包括電動車，都是重要的金屬源料。其TFM鈷產量預計將在未來兩年內逐步擴大至2.4萬噸，可支持內地電動車普及率持續上升的市場環境。

洛陽鉬業首三季盈利按年增45%，主要受惠產品價格上升。今年情況料也不俗，因內地更早地復常，鋼廠、新能源車等行業的需求都持續增長。今年以來，股價強勢，進入兩會行情，資源股的氣氛料仍熱，洛鉬現價市盈率約12倍，且具增長前景，估值合理，建議4.65港元吸納，向上阻力位為5.5元，跌穿支持位4.2元止蝕。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)