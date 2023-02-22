陳政生：A股市場表現較強　及早部署獲利甚豐

早前本欄在1月7日以「股市估市：部署A股聚焦3200關」為題，指出港股經抽升後有機會出現回調，反而A股估值較低，若然A股能上穿過去一年的下降通道軌頂部(當時約為3,200點附近)，屬短中期轉勢信號。

回顧1月7日以來，港股出現衝高後回落，直接2月21日收市，恒生指數累計錄得接近500點或2.2%的跌幅，反觀內地上證指數，期內錄得升幅150點或4.8%，兩者相差近7個百分點。同時，截止21日收市，若以收市點數位計算，上證指數創下自去年7月份以來的收市新高。因此，若然投資者當時跟隨本欄建議，不但可以有效避免港股本輪跌勢，而且可以在A股投資中取得相對不錯的獲利空間。

基本面方面，受春節效應和疫情防控優化等影響，內地1月份CPI按年上升2.1%，升幅按月擴大0.3個百分點，受國際原油價格波動和國內煤炭價格下行影響，1月份PPI繼續下降，按年下降0.8%，降幅按月擴大0.1個百分點，本行對於1月、2月的經濟數據持樂觀的預期，特別是春節期間的各項數據顯示，內地消費復甦態勢良好，相信第二季往後經濟有望出現較明顯復甦動力，市場普遍預期2023年內地GDP增長有望達5%或以上，在以上基本因素支持下，預期未來A股有望繼續向好。另方面，1月北向資金淨流入超過1,100億元人民幣，創歷史最大月度流入，反映外資看好A股的勢頭不改。

另一方面，今年內地兩會將於3月4日及5日在北京召開，從過去歷史可見，2005年至2022年，上證在兩會前一個月、兩會期間、兩會後一個月上升的概率分別為83%、50%及66%，除2015、2018及2020年外。指數在兩會召開前1個月均見上升，平均升幅近4.2%，主要因為兩會帶來的政策預期升溫，料穩增長政策的落實、支持固投及擴大內需，提倡新能源和數字經濟發展將續成今年兩會的主題，投資者不妨作出適當留意。

中國光大證券國際產品開發及零售研究部董事兼主管 陳政生