陳樂怡：重磅股陸續派成績表 料恒指可守250天線
2023年02月22日 07:00
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兩會行情啟動，政策憧憬發酵，上證再次上攻3,300點。市場估計內地將會加大力度催谷消費及穩定內房，基建亳無懸念續成主力，料資金在個別主題游走。惟本周重磅股如港交所(00388)、阿里巴巴(09988)等輪流公布業績，將會左右大市去向。而且美國將會公布議息會議紀錄，以及1月PCE指數，目前市場預期利率7月始見頂，靜候更多數據公布。預計恒指續守250天線(約20,000點水平)。
板塊方面，Tesla將會在3月1日舉行投資者日，屆時將會公布Master Plan第三階段，市場估計將會發布新車，有望刺激Tesla供應鏈走勢。其中，力勁(00558)為一體化壓鑄機龍頭，於行內具備領先的技術優勢。而汽車輕量化為大勢所趨，相信將會愈來愈多電動車採用一體化製造工序。公司表示，自2022年第三季起，訂單強勁回升，下半年環比增長60%至70%，並相信新訂單將由2023年次季起反映於盈利之上，盈利前景值得看高一線。另外，敏實集團(00425)電池盒業務規模擴大，手頭訂單穩健。2023年運費及鋁價回落，有助紓緩成本壓力，從而修復利潤。估值已回調至具吸引力的水平，建議收集。
個股推介方面，內地全面註冊制落實，距離徵求意見稿只相隔半個月，政策進程超預期。發行上市條件趨向精簡優化，發行承銷詢價市場化，提升資本效率。此外，中證監3月底起不會對境外上市額外設置門檻和條件，對中資企業境外集資開綠燈。政策吹暖風，料可帶動板塊估值重估，首選投行業務實力強勁的中金公司(03908)。現價對應預測市帳率為0.9倍，較五年平均水平1.2倍折讓27%，估值仍低，投資者可伺機收集，向上阻力位為20元，向下跌穿支持位15.5元止蝕。
信達國際研究部助理經理 陳樂怡
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