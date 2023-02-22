美股挫2%　美匯飆上104

●踏入亞洲時段，美匯指數升上104.11；港匯弱見7.8448；離岸人民幣(CNH)見6.8922；美元兌日圓曾觸及135，最新報134.89；歐元見1.0654，英鎊報1.2115。金價靠穩，報1,836.1美元。油價偏軟，布油跌至82.77美元，紐油報76.19美元。比特幣跌1%至2.44萬美元。道指期貨升38點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水79點。

●美國經濟數據強勁，市場憂慮聯儲局將提高加息幅度，嚇窒股市，美股三大指數全線低收逾2%，其中道指收報33,129點，跌697點或2.06%；標指報3,997點，跌81點或2%；納指報11,492點，跌294點或2.5%。

●港股ADR指數全日仍報升，按比例計算，收報20,631點，升101點。大型藍籌個別發展，滙豐控股收報61.25元，較港收市升3.65元；騰訊控股收報357.68元，較港收市跌4.12元。

●市場靜候美國聯儲局上次政策會議記錄，國際油價向下，其中紐約3月期油收報每桶76.16美元，跌18美仙或0.2%；布蘭特4月期油收報每桶83.05美元，跌1.02美元或1.2%。

●美元及美國國債孳息率上升，外圍金價偏軟，紐約4月期金收報每安士1,842.5美元，跌7.7美元或0.42%。

●德國及法國經濟數據強勁，歐洲央行加息預期再度升溫，歐洲主要股市下跌，其中英國富時指數收報7,977點，跌36點或0.46%；德國DAX指數收報15,397點，跌79點或0.52%；法國CAC指數報7,308點，跌26點或0.37%。

●美國2月標普服務業採購經理指數(PMI)意外反彈至50.3，遠勝市場預期的47.3，重回擴張區間；製造業PMI報47.8，雖然仍處於50以下的萎縮區間，但已好過市場預期的47.4。

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