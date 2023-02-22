預算案：今年經濟料明顯反彈　實質增長3.5至5.5%

港府周三(22日)公布新一屆政府的首份財政預算案，官員指出，市場普遍預期主要央行大幅收緊貨幣政策對環球經濟的負面影響會在今年進一步浮現。在先進經濟體增長動力進一步減弱下，今年香港的貨物出口仍將面對嚴峻挑戰，但內地經濟增長加快及跨境陸路貨運限制取消，應可緩減部分壓力。至於服務輸出，政府已取消入境人士的隔離檢疫安排，加上香港與內地全面通關，訪港旅客數目有望強勁回升。

他指出，本地方面，隨着經濟活動回復動力，香港與內地和國際的往來亦迅速復常，整體經濟氣氛有所改善，私人消費將會上升。他預測香港經濟在今年會明顯反彈，全年實質增長介乎3.5%至5.5%。

物價方面，本地成本壓力會隨着經濟復甦而上升，外圍價格壓力在今年雖然稍有緩和，但仍相當顯著。綜合各項因素，預測今年基本通脹率和整體通脹率將分別加快至2.5%和2.9%。

他續指，考慮到在未來一段時間內，經濟活動會繼續從疫情中復常而實現追趕式增長，預測香港經濟在2024至2027年間，平均每年實質增長3.7%，高於疫情前10年的2.8%的趨勢增長。基本通脹率預計為平均每年2.5%。