【高盛推介】騰訊創1個月新低後反彈 資金積極吸納好倉
2023年02月22日 11:10
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊周二(21日)下跌約4%，失守370港元水平，今(22日)早段曾承接昨日跌勢。開市隨即失守360、350元大關，並低見347.6元，創1個月新低，之後反彈，升穿360元關口，高見363元。有報道引述消息指，騰訊與Meta商討在中國分銷Quest系列虛擬實境頭盔產品。
觀察個股輪證資金流向，好倉於近日獲資金積極吸納，上周五(17日)及本周二共錄得約9,140萬元資金流入，為同期最多資金流入的個股相關資產。
觀察港股通資金流向，北水昨日轉向沽出騰訊，錄得約11.9億元資金淨賣出。
由於股價跌至低位，投資者在部署時應重新審視產品條款，避免盲目選擇早前留意，但目前已不合市況的產品作部署。
投資者如看好騰訊，認購證方面的活躍高槓桿選擇可留意騰訊購(12951)。高敏感度選擇可留意騰訊購(11917)。中期選擇可留意騰訊購(12131)。牛證方面可留意屬近牛的騰訊牛(68728)，與現價有約20元收回距離。
騰訊購(11917)，行使價430元，2023年07月11日到期，實際槓桿8.1倍，高敏感度。
騰訊購(12951)，行使價448.2元，2023年07月03日到期，實際槓桿8.6倍，活躍條款。
騰訊購(12131)，行使價463.98元，2023年08月28日到期，實際槓桿7.4倍，中期。
騰訊牛(68728)，收回價340元，行使價337.2元，換股比率500，槓桿比率27.9倍，高槓桿近牛。
騰訊沽(12198)，行使價303.68元，2023年07月26日到期，實際槓桿5.7倍，高槓桿、低面值。
騰訊沽(12672)，行使價321.68元，2023年07月26日到期，實際槓桿5.3倍，高敏感度。
騰訊熊(53593)，收回價390元，行使價393元，換股比率500，槓桿比率12倍，近40元收回距離熊證。
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