【高盛推介】騰訊創1個月新低後反彈　資金積極吸納好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊周二(21日)下跌約4%，失守370港元水平，今(22日)早段曾承接昨日跌勢。開市隨即失守360、350元大關，並低見347.6元，創1個月新低，之後反彈，升穿360元關口，高見363元。有報道引述消息指，騰訊與Meta商討在中國分銷Quest系列虛擬實境頭盔產品。

觀察個股輪證資金流向，好倉於近日獲資金積極吸納，上周五(17日)及本周二共錄得約9,140萬元資金流入，為同期最多資金流入的個股相關資產。

觀察港股通資金流向，北水昨日轉向沽出騰訊，錄得約11.9億元資金淨賣出。

由於股價跌至低位，投資者在部署時應重新審視產品條款，避免盲目選擇早前留意，但目前已不合市況的產品作部署。

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