預算案：預留5億助數碼港推行「數碼轉型支援先導計劃」

港府周三(22日)公布新一屆政府的首份財政預算案，官員指出，為加速推動香港數碼化經濟的進程，由數字化經濟發展委員會，正就四大範疇進行深入研究，包括探索推動數碼經濟發展所需的數碼基建、便捷安全的跨境數據流動、企業數碼轉型，以及人力資源配套。委員會下的四個工作小組在今年內會向政府提出具體建議。

他提到，要推動香港的科研和人工智能產業發展，先決條件之一是擁有足夠的算力基礎。為此，政府會就建立人工智能超算中心，進行可行性研究，並在2023/24年度完成。

他表示，發展智慧城市及數碼經濟有助改善市民生活質素。會預留約2億元提升「智方便」平台的運作，為市民提供更方便的一站式數碼服務，改善用戶體驗。「智方便」的更廣泛使用，將會進一步推動「智慧政府」以至整個社會的數碼轉型。

他又建議，電訊網絡營辦商就將來投得的無線電頻譜而須繳付的頻譜使用費將可獲稅務扣除。

他指，本港很多中小企業都正積極尋求數碼轉型，為業務創優增值。會預留5億元，進一步加快企業數碼轉型的步伐，讓數碼港推行「數碼轉型支援先導計劃」，以一對一的配對資助模式，協助中小企業應用現成的基礎數碼方案配套，讓他們更容易實現數碼轉型。