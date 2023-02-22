高盛：美股今年料跑輸　亞股估值吸引

投資銀行高盛雖預期美國能成功避過衰退，惟股市回調風險較其他地區高，高盛全球首席股票策略分析師Peter Oppenheimer在該行2023年全球宏觀論壇直言，美股今年回報料跑輸其他非美市場，年底標指目標在4,000點水平，與目前水平相若。

Oppenheimer表示，該行對美股仍持審慎態度，原因包括美國「軟着陸」這一好消息已部分被市場消化，且相較其他市場，美股估值偏高，而盈利增長偏低，料今年僅1%，明年增長5%。

相反，亞洲股票的估值具吸引力，且大多低於美國。其中MSCI除日本外亞太區指數高位時市盈率18倍，目前在13.3倍，MSCI中國指數高位市盈率則約18.3倍，目前在10.8倍。他認為，隨着亞洲地區尤其能源、銀行和資源板塊盈利增長，估值將繼續修復，即本來過低的估值上升至合理水平。

內地兩會將於3月初召開，吸引投資者關注。該行亞太首席股票策略分析師慕天輝(Timothy Moe)表示，市場將關注當局是否確實表明政策將聚焦經濟多於政治，而4月公布的當地經濟數據將重點審視內地重啟以來，經濟反彈程度。

至於中國市場的下行風險，他指，風險包括當地經濟復甦幅度不如預期，以及長遠的人口結構對經濟增長的負面影響等。他透露，平均外國投資者在中國的配置仍偏低。